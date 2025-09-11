Para este jueves, 11 de septiembre de 2025, está convocada una nueva marcha por parte del presidente Daniel Noboa. En esta ocasión, tras la movilización de agosto en Quito, será en Guayaquil. Hay cierres viales.

El Gobierno anunció que la meta de la convocatoria es ratificar la defensa de la paz y la justicia, justamente, en una de las localidades con mayores índices de violencia en Ecuador.

Cierres viales por marcha convocada por Daniel Noboa

Desde temprano, ya empezaron a llegar los primeros buses con personas que serán parte de la marcha. Arribaron desde lugares como Azuay y Chimborazo.

La marcha está convocada para las 09:00 y empezará en el Palacio de Cristal. A paso seguido, el Mandatario y los simpatizantes recorrerán unas ocho cuadras por la avenida Malecón para terminar en la intersección con la 9 de Octubre.

Los cierres viales se aplicaron desde el inicio de este jueves y están previstos hasta las 12:00. Estos son desde la calle Cuenca y Eloy Alfaro, hasta la intersección de la avenida 9 de Octubre y Malecón.

Los objetivos de la marcha de Daniel Noboa

Según un comunicado oficial, la movilización busca “expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia”.

La Presidencia señaló que estos valores son fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“El Primer Mandatario invita a todos los ecuatorianos a unirse a esta manifestación de unidad nacional, que mira al futuro y que busca ratificar la voluntad del pueblo de vivir en un país seguro, justo y solidario”, indicó la comunicación difundida por el Gobierno.

Aquiles Alvarez se pronunció sobre las acciones frente a la marcha

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció la mañana de este 11 de septiembre a través de su cuenta de X: “Hoy el centro de Guayaquil vivirá un caos por la marcha convocada”.

El funcionario mencionó que desde el Municipio se desarrollará la coordinación del tránsito: “Cuidaremos el espacio público y velaremos por la seguridad, porque lo primero es el bienestar de los guayaquileños”.

A su vez, mencionó: “Pero no podemos dejar de advertir: esperamos que la militancia de ADN respete la ciudad, no manche nuestro ornato y no deje basura tras su paso. Que sea, como dicen, realmente una marcha por la paz. Guayaquil siempre colaborará por el bien común, pero estaremos vigilantes”.

