El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, convocó a una marcha en Guayaquil. La Presidencia difundió el anuncio en sus redes sociales el 1 de septiembre de 2025 y fijó la jornada para el jueves 11 de septiembre.

Más noticias

¿De qué se trata la marcha convocada por Daniel Noboa en Guayaquil?

Según el comunicado oficial, la movilización busca “expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia”.

La Presidencia señaló que estos valores son fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“El Primer Mandatario invita a todos los ecuatorianos a unirse a esta manifestación de unidad nacional, que mira al futuro y que busca ratificar la voluntad del pueblo de vivir en un país seguro, justo y solidario”, indicó la comunicación difundida por el Gobierno.

Antecedente: la marcha del 12 de agosto en Quito

La convocatoria de Guayaquil corresponde a la segunda marcha anunciada por Noboa. La primera ocurrió el 12 de agosto de 2025 en Quito.

Manifestantes se congregaron en la av. Patria para marchar hacia la Corte Constitucional en rechazo a la suspensión de artículos de tres leyes urgentes enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional.

Al punto de concentración llegó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffrefo, quien afirmó que marchaba “en contra de una Corte, porque no puede ser que unos jueces sentados atrás de un escritorio, le quiten a las Fuerzas Armadas y a la Policía las herramientas”.

Señaló que las leyes resultan claves para la lucha contra el crimen organizado y dijo que “esta Corte no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el Bloque de Seguridad”. Sobre las lonas con las caras de los jueces, expresó su acuerdo.

También acudieron el asambleísta Andrés Guschmer y el ministro del Interior, John Reimberg.

Reimberg señaló que marcharía “en paz” y que las decisiones de la Corte “no están favoreciendo a los 18 millones de ecuatorianos, están favoreciendo a los grupos delincuenciales”.

La marcha hacia la CC

El Presidente Noboa se unió a la marcha y luego, en los exteriores de la Corte, se subió a una camioneta de la custodia presidencial para dirigirse a los asistentes.

“Nosotros estamos aquí para buscar justicia y buscar paz. No estamos para atropellar a nadie”, dijo. Añadió: “No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas, que ni siquiera dan la cara”.