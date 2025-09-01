El presidente Daniel Noboa convocó la noche de este 1 de septiembre de 2025 a una marcha ciudadana en Guayaquil para este mismo mes. En un comunicado, señaló la fecha y el objetivo de la acción.

El objetivo y la fecha de la marcha que convoca Daniel Noboa en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha ciudadana para el jueves 11 de septiembre en Guayaquil.

El objetivo de esta jornada es “expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia“.

Estos valores son fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho, señaló la Presidencia.

“El Primer Mandatario invita a todos los ecuatorianos a unirse a esta manifestación de unidad nacional, que mira al futuro y que busca ratificar la voluntad del pueblo de vivir en un país seguro, justo y solidario“, agregó la Presidencia.

Segunda marcha que organiza Daniel Noboa

Esta es la segunda marcha que organiza Daniel Noboa en Ecuador.

La primera fue la marcha contra los jueces de la Corte Constitucional (CC), quienes deben decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad sobre sus proyectos de ley urgentes.

