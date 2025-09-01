La Presidencia de la República informó este lunes 1 de septiembre que el presidente Daniel Noboa renovó la Cúpula Militar con el propósito de refrescar filas.

Cambios en la Cúpula Militar

El presidente de la República, Daniel Noboa, mediante los Decretos Ejecutivos 111 y 112, nombró a la nueva Cúpula Militar para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas “en esta nueva fase de la guerra”, dice el comunicado.

Agrega que esta decisión estratégica busca incorporar nuevos perfiles, que respondan con liderazgo y eficacia a los desafíos actuales de la seguridad nacional.

En los decretos, Daniel Noboa expresó y reconoció la labor de los comandantes salientes por la labor desempeñada en sus cargos, en “resguardo de la soberanía y la paz de los ecuatorianos”.

Ellos son el vicealmirante Pablo Iván Caicedo Salvador, quien deja el cargo de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Las nuevas personas al mando son:

General de División Henry Santiago Delgado Salvador es el nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

General de División Iván Rodrigo Vasconez Hurtado, como comandante General de la Fuerza Terrestre

Terrestre Contralmirante Ricardo Manuel Unda Serrano, comandante General de la Fuerza Naval

Brigadier General Mauricio Xavier Salazar Machuca, comandante General de la Fuerza Aérea

El comunicado de la Presidencia señala que, con esta renovación, el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad.

¿Quién es Henry Delgado?

Henry Delgado Salvador nació en Quito el 1 de septiembre de 1966 y asumió como nuevo Comandante General del Ejército de Ecuador en abril de este año.

Se graduó como subteniente de Comunicaciones en 1987 en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, y es licenciado en Ciencias Militares y Educación Física, con posgrados en Estudios Estratégicos Militares y Pedagogía.

Delgado ha completado cursos especializados como Paracaidismo y el curso de selva Tigre. Entre otros reconocimientos en su carrera.

