La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) hicieron un pedido al Gobierno de Daniel Noboa sobre las transferencias, el martes 26 de agosto de 2025.

El pedido de la AME al Gobierno sobre las transferencias

La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para regularizar las transferencias de las asignaciones del Modelo de Equidad Territorial (MET).

La AME señaló que existen municipios con retrasos de hasta tres meses.

Actualmente, la deuda a los gobiernos autónomos descentralizados municipales (incluido el mes de julio 2025) asciende a un valor total de 566,9 millones de dólares.

Específicamente, los pagos pendientes del Modelo de Equidad Territorial por un monto de 543,7 millones de dólares:

2025 por 467.3 millones de dólares

2024 por 27,8 millones de dólares

2023 por 48,6 millones de dólares

La deuda por otros rubros asciende a 23.2 millones de dólares, correspondiente a devoluciones del IVA, por la competencia de Patrimonio y por la Ley 047.

“Los recursos del MET no son discrecionales. La falta de entrega oportuna de estos recursos afecta gravemente la capacidad de gestión de los municipios, limita la ejecución de obras prioritarias y compromete la prestación de servicios básicos”, señaló la AME.

Las leyes

La AME recordó que los artículos 271 y 298 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en el artículo 200 del Cootad y el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip), garantizan la entrega oportuna, mensual y sin condiciones de las asignaciones.

Además, la Corte Constitucional, en el Dictamen Nro. 7-23-UE/23, ratificó que garantizar las transferencias a los GAD es fundamental para proteger los derechos de la población, especialmente en contextos de emergencia o desastres.

