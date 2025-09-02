El presidente Daniel Noboa convocó a una marcha en Guayaquil para el próximo 11 de septiembre de 2025. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, respondió.

El objetivo de la movilización, según el comunicado oficial, es “expresar, de manera firme y pacífica, el compromiso del Ecuador con la defensa de la paz y la justicia“.

Aquiles Alvarez sobre la marcha de Daniel Noboa

En el llamado a la marcha, además, se mencionó que estos valores son fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho.

“El Primer Mandatario invita a todos los ecuatorianos a unirse a esta manifestación de unidad nacional, que mira al futuro y que busca ratificar la voluntad del pueblo de vivir en un país seguro, justo y solidario”, agregó la Presidencia.

Por su parte, el Alcalde de Guayaquil mencionó que el Mandatario puede realizar la movilización sin problema al tratarse de una marcha pacífica.

“Estamos en un país libre“. Esta fue la frase con la que se refirió el Burgomaestre a la movilización al ser consultado por medios nacionales.

Detalles sobre la marcha del 11 de septiembre

Luego del anuncio de la marcha, dado la noche de este 1 de septiembre, el Gobierno no ha dado detalles, como la hora y el recorrido.

Se trata de la segunda marcha que impulsa Daniel Noboa en Ecuador. La primera fue la realizada en contra de los fallos de los jueces de la Corte Constitucional (CC) sobre sus proyectos de ley urgentes, aprobados por las Asamblea.

En esa ocasión, el pasado 12 de agosto, el recorrido fue desde el Puente del Guambra, en el centro norte de Quito, hasta las instalaciones de la entidad de justicia. Noboa avanzó acompañado de sus ministros.

