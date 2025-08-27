Si bien hoy se realizó la audiencia pública telemática de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública; las organizaciones sociales y sindicales marcharon este miércoles 27 de agosto de 2025 a la Corte Constitucional (CC) por diversos motivos.

Los motivos de la nueva marcha de las organizaciones sociales a la Corte Constitucional

Organizaciones Sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Ceols marcharon nuevamente hacia la Corte Constitucional (CC), a propósito de la audiencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública.

Exigen que la CC declare inconstitucional la Ley de Integridad Pública por supuestamente vulnerar derechos constitucionales, laborales y humanos.

Pero este no fue el único tema que se abordó en la movilización, los dirigentes sindicales también se pronunciaron en contra de la Ley de Inteligencia, el espionaje y otras medidas del gobierno.

Además, ratificaron una marcha de carácter nacional para el 11 de septiembre con más de 20 organizaciones sociales que conforman el Frente en Defensa de la Educación Pública, la Salud, el Trabajo Digno, la Seguridad Social, los Derechos Humanos y la Naturaleza.

Infiltrados

José Villavicencio, de la UGTE, expresó que no les callarán y responsabilizó al Gobierno de lo que pueda pasarles a ellos o sus familias.

“La Ley de Inteligencia ha servido para perseguir a los luchadores sociales y controlar a quienes hacemos actividades lícitas, pero no está sirviendo para quienes vienen actuando de manera incorrecta, en actos de corrupción”, agregó.

El espionaje es una práctica de “un gobierno cobarde y autoritario“, dijo y agregó que, en los próximos días, darán a conocer “nuevos personajes disfrazados de periodistas”.

Denuncias a organismos internacionales

En tanto, Edwin Bedoya, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), manifestó que acudirán a organismos internacionales para denunciar la persecución a los dirigentes sindicales.

Bedoya dijo que la justicia en Ecuador no está haciendo nada, pero en el exterior acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Mensaje a Daniel Noboa

Marcela Arellano, de la Ceols, envió un mensaje al presidente Daniel Noboa.

“Basta de destinar recursos económicos, en un momento de crisis, despido, reducción de presupuestos para salud, educación y seguridad, se destine recursos para pagar a grupos que se infiltran y persiguen a líderes sociales”, expresó.

Nelson Erazo añadió que el Gobierno de Noboa se equivoca si piensa que las infiltraciones van a detener la lucha social.

Los dirigentes sindicales se refirieron la denuncia de Leonidas Iza, que hizo pública en redes sociales, sobre una supuesta infiltración de uniformados entre periodistas, para perseguir dirigentes sociales.

Erazo dijo que lucharán contra las privatizaciones, las leyes del presidente Daniel Noboa, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el corte de presupuesto para educación y salud, entre otros.

