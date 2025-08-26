Las organizaciones sociales, integrantes del Frente en Defensa de la Educación Pública, la Salud, el Trabajo Digno, la Seguridad Social, los Derechos Humanos y la Naturaleza, marcharán a la Corte Constitucional este miércoles 27 de agosto de 2025.

Las organizaciones sociales continúan con las marchas a la Corte Constitucional este miércoles 27 de agosto de 2025.

El 25 de agosto, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Ceols y otras organizaciones sindicales y sociales marcharon a la Corte Constitucional, para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Solidaridad.

Este miércoles 27 de agosto, las organizaciones retomarán las marchas a la CC, en esta ocasión, para exigir a la Corte la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Nacional.

Para este día, la Corte, con el juez José Luis Terán, tiene previsto desarrollar la audiencia pública telemática de inconstitucionalidad contra esta normativa, desde las 10:00.

Esta normativa fue aprobada con 84 votos del Pleno de la Asamblea Nacional el 24 de junio.

El Registro Oficial la publicó el 26 de junio.

Pedido a Daniel Noboa

Andrés Quishpe, presidente de la UNE, indicó que la marcha de este miércoles será de “carácter general”, en los exteriores de la CC.

Quishpe recordó que la audiencia es telemática y dijo que el presidente Daniel Noboa podría conectarse de cualquier lugar del mundo.

Noboa se encuentra en una gira oficial a Japón y Vietnam, desde este martes.

Marcha nacional de las organizaciones sociales para el 11 de septiembre

Las organizaciones sociales del Frente en Defensa de la Educación Pública, la Salud, el Trabajo Digno, la Seguridad Social, los Derechos Humanos y la Naturaleza confirmaron una marcha nacional para el 11 de septiembre.

Este Frente está conformado por una veintena de organizaciones, varias de estas son protagonistas de las más de 13 demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Integridad Nacional.

Entre estas están: el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).

Además, los afiliados al Seguro Social Campesino, la Federación Médica Ecuatoriana, la Confederación Nacional de Servidores Públicos.

Organizaciones de mujeres, médicos, enfermeras y artistas también se sumarán a la marcha del 11 de septiembre.

📢 Hoy en la Corte Constitucional ratificamos nuestra voz de lucha.

✅ El miércoles 27 de agosto realizaremos un plantón en la Audiencia sobre la Ley de Integridad Pública.

✅ El miércoles 27 de agosto realizaremos un plantón en la Audiencia sobre la Ley de Integridad Pública.

✅ Hoy arrancan las audiencias con la Ley de Solidaridad y el 1 de septiembre con la Ley de Inteligencia.

