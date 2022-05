Asambleísta Chumpi rindió versión en Fiscalía por denuncia de Lasso

Celestino Chumpi dijo que su consciencia está tranquila. Foto: Twitter @CChumpi

Redacción Elcomercio.com

Portando una bandera del Cenepa, el asambleísta de Pachakutik Celestino Chumpi acudió la tarde de este lunes 16 de mayo del 2022 a Fiscalía para rendir su versión ante la denuncia del presidente Guillermo Lasso por presunta concusión.

“A mi comunidad y a mi provincia, quien me ha elegido aquí en esta Asamblea, no me mandaron a robar, me mandaron a legislar. Eso di a conocer y en este momento mi consciencia, mi cara está limpia, está impecable”, dijo Chumpi tras dar su declaración ante las autoridades.

Fiscalía abrió una investigación previa ante la carta formal que envió Lasso en marzo pasado a la fiscal Diana Salazar por un “hecho gravísimo” ante el que no puede “permanecer silente”.

El Mandatario acusó a cinco legisladores de Pachakutik y un asesor de supuestamente pedir dinero a cambio de votos en la Asamblea Nacional para aprobar la Ley de Inversiones.

“He sido informado que, durante el mes de marzo de 2022, en una reunión de carácter político mantenida por colaboradores de este despacho con los asambleístas: Rosa Cerda, Gisella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero, por asuntos relacionados con la tramitación en la Asamblea Nacional del proyecto de Ley (de Inversiones), aquellos legisladores habrían pedido beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del antedicho proyecto de ley”, señaló el Jefe de Estado, el 22 de marzo del 2022.

Rosa Cerda y Edgar Quezada ya fueron llamados por Fiscalía para que rindan su versión. Sin embargo, solicitaron una nueva fecha para su comparecencia.

Para el martes 17 de mayo está previsto que rinda su versión el asambleísta Cristian Yucailla.

El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica una sanción de hasta cinco años de prisión, a funcionarios que “(…) exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos, gratificaciones no debidas”.