20 candidatos y otros son denunciados por supuestos nexos con narco en Ecuador

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, durante una sesión del Pleno de la Asamblea. Foto: Flickr Asamblea

Roger Vélez

La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia en contra de 20 candidatos y otras personas por supuestos vínculos con el narcotráfico en Ecuador. El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó el listado este viernes 6 de enero de 2023.

La denuncia se da cuatro días después de que se inició la campaña electoral. El 5 de febrero los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a las autoridades de los gobiernos locales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

“Son cerca de 20 nombres que aparecen directa o indirectamente vinculados, no solo candidatos también hay asesores, personas que están relacionadas”, dijo Fernando Villavicencio. El asambleísta independiente entregó una “notitia criminis”.

Villavicencio lidera el Frente Parlamentario Anticorrupción. El legislador demandó una investigación de alto nivel. Señaló que esta información será enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Unidad de Análisis Económico y Financiero (Uafe) y a la Presidencia de la República, además de la Fiscalía.

El listado de los candidatos denunciados

El documento contiene 30 páginas. Entre los aludidos figuran algunos candidatos auspiciados por la los movimientos Revolución Ciudadana, Pachakutik y Suma, en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos y Bolívar.

“No estamos acusando a los partidos políticos, sino que estamos señalando a algunos candidatos para que los partidos y el Consejo Nacional Electoral actúen”, matizó Villavicencio.

El legislador pidió que se investigue el financiamiento a la campaña del actual alcalde Manta, Agustín Intriago, quien busca la reelección. Así como a la candidata a la Alcaldía del cantón San Lorenzo, Adis Solís, ambos de las filas del correísmo. También a Foilán Aldaz, aspirante de Pachakutik en Bolívar.

Parte de la información entregada apunta a supuesto vínculos de empresas de Leandro Norero, procesado por narcotráfico, con una de Intriago. El sospechoso fue asesinado en 2022 en la cárcel de Cotopaxi.

“Está confirmado y estamos entregando las estructuras de constitución de las compañías, los contratos, las cesiones de derechos y obligaciones y los vínculos de las dos empresas de Leandro Norero con el señor Daniel Mistele que apoyó la candidatura del señor Intriago y antes apoyó al movimiento Alianza País, llámese hoy Revolución Ciudadana”, dijo.

En referencia a Solíz se presentaron algunas investigaciones pendientes. “La señora Solíz tiene varias investigaciones en la Fiscalía General del Estado que no avanzan”, señaló Villavicencio.

“Ella está acusada de haber alterado información en el Registro Civil de Esmeraldas para beneficiar a personas vinculadas con actividades ilícitas; el cuñado de ella fue detenido con varios kilos de cocaína y fue procesado penalmente”, mencionó.

También estamos entregando información y pidiendo que se investigue las candidaturas a la concejalía y Alcaldía del cantón Las Naves en la provincia de Bolívar, anotó Villavicencio. “Considerando que el exalcalde, actual candidato a concejal por el movimiento Pachakutik fue procesado, sentenciado por narcotráfico y luego sobreseído. Ahora es candidato a la concejalía y su hija a la Alcaldía del cantón Las Naves”, acotó.

Otro caso tendría que ver con supuestos vínculos de Enrique Portocarrero, acusado de lavado de activos, con varios candidatos de Esmeraldas. Portocarrero fue detenido en España a finales del año pasado.

Villavicencio también advirtió con retomar el juicio político en contra de las autoridades del CNE por no controlar los fondos de campaña.

Reacciones de movimientos políticos que auspician candidatos

El movimiento Revolución Ciudadana se pronunciará en las próximas horas sobre estas acusaciones, dijo su presidenta este viernes a EL COMERCIO.

El presidente del movimiento Suma, Guillermo Celi, se mostró sorprendido de que en el listado aparezca un candidato que impulsa el movimiento para la Alcaldía de Atacames.

"No tengo la menor idea de aquello. Me acabo de enterar por lo que dice el señor Villavicencio. Me parece positivo que si conoce alguna notitia criminis se la haga pública en la Fiscalía para la investigación y habrá que ver qué ocurre", señaló a este Diario.

Añadió que las estructuras partidistas no tienen nada que ver nada al respecto, y que se trata de asuntos aislados. "En Suma nunca habrá alguien que esté sentenciado por narcotráfico o que tenga una instrucción real de este tipo", dijo.

Celi instó al CNE que cree una unidad de investigación para que proporcione información a las organización a los partidos políticos sobre los candidatos y así se apliquen .

Por su lado, el coordinador de la bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, en su cuenta de Twitter, fustigó a Villavicencio, por acusar a su coidearia Ángela Plúas, candidata a la Alcaldía de Jipijapa, de una campaña millonaria.

“Pachakutik no va a tapar absolutamente nada, por lo tanto exigimos sus pruebas inmediatamente, de lo contrario Ud. quedará como un vil calumniador”, remarcó Quishpe.

