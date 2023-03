Canciller de Ecuador niega que hubo disposición para entregar salvoconducto a María Duarte

Juan Carlos Holguín responderá ante la Comisión de Fiscalización sobre la fuga de María Duarte. Foto: Cancillería de Ecuador

Redacción Elcomercio.com

Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, dijo este miércoles 15 de marzo del 2023 que comparecerá ante la Comisión de Fiscalización para hablar sobre la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte. La sesión legislativa está prevista para las 14:00.

La Comisión es presidida por el asambleísta Fernando Villavicencio. Los convocados para informar sobre la huida de Duarte de la Embajada argentina en Quito, además de Holguín, son el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas.

Villavicencio sospecha que existe un acuerdo entre el partido oficialista Creo y el correísmo de Unes para evitar el juicio político contra Guillermo Lasso, cuya solicitud aún no se presenta. “Para mí, esta fuga huele a pacto”, resaltó. El legislador cree que ese supuesto acuerdo “viene operando desde la liberación de Jorge Glas (exvicepresidente)”.

Holguín irá a la Comisión. “Sabré ahí cuáles son los detalles de su hipótesis. Puedo hablar como funcionario, en este momento, en la Cancillería. No he tenido, absolutamente, ninguna disposición que no sea la de negar el salvoconducto de manera enfática, determinante, como ha sido público”, aseguró en Ecuavisa.

Para el Canciller, se puede tener cualquier hipótesis, pero los hechos hablan por sí solos. Recordó que hubo antes un intento de juicio político en su contra por el caso de Duarte. “Se llegó a mencionar en los corredores de la Asamblea que, si se daba el salvoconducto, se quitaban los juicios políticos”. Ecuador negó ese permiso a la exministra del correísmo en el 2022. Aseguró que se actuó con firmeza.

La Cancillería argentina aduce que la "inoperancia de las autoridades ecuatorianas" permitió la salida de Duarte. Holguín mencionó que en el mejor de los casos hubo una falta de la debida diligencia en el cuidado de la exministra. "En el peor de los casos, hubo complicidad en su fuga", sostuvo

Descarta persecución política a Duarte

El caso de Duarte “era vital para (Rafael) Correa”, se exigía un salvoconducto porque “querían demostrar que existía persecución política en Ecuador”, según el Canciller. Enfatizó en que en el país no hay tal, pero hay “libertad política”.

Holguín explicó que la exfuncionaria es prófuga de la justicia y el asilo que le entregó Argentina no tenía relación con el caso Sobornos, por el que se le sentenció, sino con temas humanitarios por supuestas afectaciones a su salud y la de su hijo.

El funcionario justificó que el artículo 3 de la Convención de Caracas impide entregar un salvoconducto a una persona sentenciada por delitos comunes.

Caso en la CIDH

Los organismos internacionales no pueden permitir actos que burlen las normales acciones que deberían darse y generen sentimiento de impunidad, sostuvo el Canciller respecto a la pronunciamiento que emita el sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Stuardo Ralón, relator para Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a que Argentina brinde al país andino “toda la información y colaboración, a efecto de establecer las circunstancias del escape de una persona para evadir el cumplimento de una sentencia por corrupción”.

Dijo que la impunidad es condenable ya que guarda relación con la violación de Derechos Humanos.

Fausto Olivo, director General de Investigaciones de la Policía Nacional, expresó en radio Sucesos que continúa la investigación para verificar cuándo salió Duarte de la Embajada.

El oficial recordó que hace dos años ya se solicitó una difusión roja a la Interpol para Duarte, fue negada y normalmente la Policía Internacional no vuelve a levantar una alerta. Pero hay otros campos de investigación por efectuar, destacó.

La Policía de Ecuador envió una petición a la Interpol y a países de la región remitir los posibles movimientos de la exministra. Hasta las 09:00 de este 15 de marzo no había respuesta oficial.

