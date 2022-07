Cabrera y otros 4 ministros dejarán sus cargos

Francisco Jiménez confirma que a las 17:00 de este martes, 5 de julio, el presidente Lasso posesionará a cinco nuevas autoridades. Foto: Twitter de Francisco Jiménez.

Karina Sotalín (I)

Este martes 5 de julio de 2022 serán posesionadas cinco nuevas autoridades en el Gobierno. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Patricio Carrillo se mantiene en su cargo como ministro del Interior, ratificó.

“Así es. Hoy a las 17:00, el Presidente va a posesionar a nuevos ministros, nuevos ejes en las diferentes Carteras. Es una buena medida, dentro de la perspectiva de que hay un proceso de renovación dentro del Gabinete. Son formales cuando se cumplen determinados ciclos”, expresó Jiménez en una entrevista en radio i99.

Consideró que el primer año del Gobierno, las manifestaciones y otros momentos del proceso de gobernanza han dejado enseñanzas para renovar el Gabinete. El anuncio de los cambios le corresponde a Lasso, dijo, por lo que evitó adelantar nombres de las autoridades salientes y entrantes.

No obstante, precisó que son tres Ministerios y dos Secretarías de Estado que van a “reforzarse”. Aclaró que esos cambios no son “ningún señalamiento para nadie porque hay un compromiso muy alto”. En ese sentido, mencionó a Ximena Garzón, de quien ya se conoce su carta de renuncia. También mencionó a Marcelo Cabrera, ministro de Obras Públicas. Pero ratificó que no habrá cambios en el Ministerio del Interior. Simón Cueva fue el primer ministro que presentó su renuncia a la Cartera de Finanzas.

Instalación de mesas de diálogo

Jiménez dijo que desde el lunes 4 de julio se reunió con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para definir la metodología para llevar a cabo el diálogo el jueves 7 de julio. Aseguró que ya hay una matriz definida, que será la que se implemente.

“Con objeto de las movilizaciones se dictaron cuatro Decretos Ejecutivos, que abordan una serie de temáticas en función de los puntos que había presentado la Conaie. Eso está más o menos cumplido. Sin embargo, faltan abordar otras cosas como un planteamiento que ha hecho la Conaie sobre la focalización de subsidios, que tendrá que ser estudiado”, refirió el Ministro.

Aseguró que el tema de los combustibles será tratado, para el cual se debe determinar una metodología “que no haga que esa focalización derive en corrupción”.

Otros temas que también formarán parte de la discusión, de forma organizada, son el de la interculturalidad y derechos colectivos.

El funcionario explicó que cuando el Gobierno se sienta a dialogar con cualquier sector social, tiene la obligación de poner sobre la mesa las cosas que puede hacer y las que no. Llamó a no tener dudas. “Nosotros vamos a cumplir con aquello en lo que nos hemos comprometido y lo que no se pueda cumplir lo vamos a decir con argumentos”.

Dijo que el Gobierno está preparado para enfrentar el desafío que supone el plazo de los 90 días, que consta en el Acta de paz firmado con la dirigencia indígena, el 30 de junio del 2022.