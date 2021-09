81 asambleístas pidieron a Bella Jiménez que renuncie como vicepresidenta de la Asamblea; ella los desafió

Roger Vélez (I)

“¿A cuenta de qué debo renunciar a mi cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional?”. La asambleísta Bella Jiménez rechazó un pedido de su excoideario de la Izquierda Democrática (ID), Marlon Cadena, para que se aparte de ese puesto.

La propuesta de Cadena obtuvo 81 votos a favor (11 más de los que se requerían para ser aprobada), 1 en blanco y 53 abstenciones (en su mayoría del correísmo), en la sesión 728 del Pleno en modalidad virtual este lunes 20 de septiembre de 2021.

Antes de la votación, la presidenta Guadalupe Llori (Pachakutik) abrió el debate, pero solo intervinieron Cadena y Jiménez. Cadena aseguró que este pedido lo hace porque la presencia de Jiménez “lesiona la imagen, el buen nombre de la Asamblea”, ya que enfrenta investigaciones por supuesta gestión de cargos públicos.

Sin embargo, la legisladora demandó que se respete el debido proceso en la investigación que enfrenta en el Comité de Ética del Parlamento. “El pedido que hoy hace el legislador Cadena, a más de no contener motivaciones… es impertinente, deshonesto”, enfatizó.

#PlenoLegislativo | La asambleísta @BellaJimenezEC recuerda que debe prevalecer la presunción de inocencia. Señala que la moción del asambleísta @marloncadenaec no tiene motivación ni tomó en cuenta la pericia. pic.twitter.com/JroNvmi901 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 20, 2021

La legisladora arremetió contra la bancada de la ID, que en mayo pasado la propuso para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea.

“Le pregunto yo: ¿con qué moral y a cuenta yo tengo que renunciar a la vicepresidencia? ¿por qué Izquierda Democrática se ha empeñado en que así tiene que ser? Hoy es Bella Jiménez, mañana Gudalupe Llori, pasado cualquiera. Porque esta Asamblea lo que se está convirtiendo simplemente es en una cueva de guillotina, que al que menos se resbala le dan duro, ¡qué vergüenza sr Cadena!”, remarcó.

Jiménez, quien se abstuvo en la votación, señaló que este pedido “demuestra la clara intención de entregar la segunda vicepresidencia de la Asamblea por berrinches, por antojos, por alguien vivaracho que desea este cargo”.

“Estamos en un mundo donde todo da vuelta y el tiempo me dará la razón. yo no me aferro a nada, lo que Dios me ha dado, pues Dios me lo ha de quitar, y si tengo que renunciar a la vicepresidencia lo hago, no me aferro, señores, pero recuerden bien, hay un comité de ética y tiene que respetarse, hay que respetar el debido proceso”, sentenció.

“Que tire la primera piedra el que este libre de pecado. Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario”, enfatizó Jiménez, durante su intervención en el Pleno.

El texto de la resolución se compone de dos artículos:

Artículo 1.- Solicitar la renuncia del cargo de Segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional a la asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres, para que enfrente el proceso de investigación en el seno de la Comisión de Ética y Disciplina de la Asamblea Nacional y la investigación penal en su contra en la Fiscalía General del Estado, lo que coadyuvará a los fines de velar por la imagen institucional de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador.

Artículo 2.- Notificar, a través de la Secretaría General, con el contenido de la presente Resolución a la asambleísta Bella Daniela Jiménez Torres, al Consejo de Administración Legislativa y al Comité de Ética de la Asamblea Nacional.