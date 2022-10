Asambleísta de Pachakutik enfrenta acusaciones de 'diezmos'; él habla de 'fondo solidario'

Cuando el asambleísta Joel Abad fue abordado por la prensa, al salir de una sesión del Pleno, el 20 de octubre de 2022, dijo que desconocía del audio, pero 24 horas después reconoció que era su voz en dicha conversación sobre un “fondo solidario” y supuestos cobros de diezmos. Foto: Asamblea Nacional

Roger Vélez (I)

El supuesto cobro de diezmos volvió a escena en la Asamblea Nacional de Ecuador, tras la filtración de un audio en redes sociales que involucra a Joel Abad, de Pachakutik. El legislador reconoció haber participado de conversaciones para un “fondo solidario”, pero negó que él haya recibido las contribuciones.

“(…) Me vino esa idea para no hacer aparecer como los tales aportes interpretados como diezmos, esos diezmos tienen mucha repercusión que pueden costarle el puesto al asambleísta, entonces en ese sentido que no aparezcan sino como un fondo, como un aporte voluntario de ustedes”, se oye a Abad, en parte del audio.

Cuando fue abordado por la prensa, al salir de una sesión del Pleno, el jueves 20 de octubre de 2022, Abad dijo que desconocía del audio, que se habría dado durante una reunión con sus colaboradores en la Asamblea, pero 24 horas después reconoció que era su voz en dicha conversación.

“Sí, fue una conversación”, dijo a la radio FM Mundo. “Ese audio seguramente fue hace un año cuando un grupo de personas, tres o cuatro personas, quisieron conformar un fondo solidario, voluntario para diferentes gastos con las comunidades, con las organizaciones, con los sectores sociales, con ciertos pedidos que lo hacen constantemente todos los días a la Asamblea, al representante de la Asamblea, pero lo que yo he dicho que, en ningún momento, se haga ese fondo, sí, pero que ese fondo sirva para ayudarnos mutuamente”, sostuvo.

Abad matizó que “en ningún momento” él pidió o recibió esos recursos, aunque en el audio también sugiere que esos recursos no se consignen mediante cheques u otro tipo de comprobantes.

Piden denuncia formal

La bancada de Pachakutik prevé reunirse con este legislador el próximo lunes 24. “Habría que averiguar al asambleísta para que informe el audio que está circulando para que se transparente”, reaccionó José Chimbo, uno de los legisladores del movimiento indígena.

Chimbo, quien encabeza el Comité de Ética de la Asamblea, precisó que este organismo requiere de una denuncia formal para poder investigar el tema.

Actualmente este organismo adelanta una investigación a Guadalupe Llori, también asambleísta de Pachakutik, a quien el correísmo denunció de haber recibido contribuciones indebidas de sus colaboradores mientras ejercía la Presidencia de la Asamblea.

El cobro de diezmos se sanciona con la destitución, como ocurrió en la exvicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez (ID), y otras legisladoras en el periodo legislativo pasado.

