Comisión del caso Bernal se enfrentó a funcionarios de Gobierno en la Asamblea

"Usted está pintado", "es un show político". Entre tensiones con el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, y el ministro del Interior, Juan Zapata, la Comisión de la Asamblea que investiga el crimen de María Belén Bernal cerró este jueves 20 de octubre la fase de comparecencias.

Los funcionarios fueron requeridos para que entreguen información en relación al crimen que se perpetró el 11 de septiembre pasado en la Escuela Superior de la Policía.

Zapata aseguró que el 14 de noviembre se tendrán las conclusiones del proceso disciplinario en contra de 13 uniformados, incluidos 8 oficiales, que estuvieron el día de los hechos en dichas instalaciones.

El Ministro mencionó que todavía no puede establecer cuáles fueron los protocolos que se incumplieron en el lugar, pero aseguró que se cuenta con todos los videos de seguridad.

En relación a la búsqueda del teniente Germán C., exesposo de Bernal y principal sospechoso del crimen, enfatizó que se ha activado una alerta con la Policía Internacional en 150 países.

Zapata estuvo a punto de retirarse de la mesa, al reclamar por falta de respeto de la asambleísta Amada Ortiz (exID), quien lo tachó como un funcionario que ha pasado de "Gobierno en Gobierno" y cuestionó su capacidad para ejercer el cargo.

¿Qué instancias de la Policía participaron en la búsqueda de María Belén Bernal? ¿Conoce de esto? Y ¿quién autorizó la búsqueda de María Belén Bernal a la una de la mañana?, fueron algunas preguntas de las cinco comisionadas hacia Diego Ordóñez.

"Lo que me pregunta, señora asambleísta, no me corresponde a mí, no está dentro de mis competencias", respondió el Secretario de Seguridad.

"Entonces usted está pintado allí porque nadie le informa nada, nadie le dice nadie", le increpó a Ordóñez la presidenta de la Comisión, Ana Herrera, del correísmo. "Le hemos preguntado reiteradamente varias cosas y no ha respondido absolutamente a nada".

El Secretario de Seguridad insistió en que las preguntas eran "impertinentes" porque a su despacho le corresponde el diseño de políticas públicas, y la coordinación de las actividades operativas.

"Usted como Secretario tiene que saber lo que pasa dentro de la Policía", insistió Mireya Pazmiño, asambleísta de Pachakutik, a Ordóñez: él se retiró catalogando las preguntas como un "show político".

"Lo que ustedes están haciendo es un show político, no están buscando la verdad", insistió el funcionario.

Al cierre de las comparecencias, no aportaron información nueva en relación al crimen.

Inasistencias

Las comisionadas fustigaron que no comparecieran, en una segunda convocatoria, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y su ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Llamado

"Es la segunda vez que le da la espalda a las mujeres de este país", sostuvo Ana Herrera, asambleísta del correísmo que ocupa la Presidencia de la Comisión.

Sin embargo, la oficialista Ana Belén Cordero señaló que Lasso no tenía la obligación legal de atender esta convocatoria.

"Esa comisión fue creada con un componente netamente político; lo dijimos cuando se creó la Comisión y por eso decidimos no integrar esta comisión porque Fiscalía está haciendo su trabajo con investigar y con llevar adelante el proceso que merece evidente justicia, eso lo ha dicho el Gobierno y nos hemos solidarizado", señaló Cordero.

Para este viernes 21 de octubre de 2022 la Comisión tiene prevista una segunda visita a la Escuela Superior de Policía. La próxima semana revisarán la información recabada. Y hasta el 2 de noviembre entregarán un informe para resolución del Pleno de la Asamblea.

