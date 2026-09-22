¿Es usted miembro de una junta receptora del voto? Cuidado con las estafas

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La asignación de responsabilidades cívicas para los comicios del próximo 29 de noviembre demanda precaución frente a convocatorias engañosas en canales digitales. Quienes resultaron designados como miembros de las juntas receptoras del voto deben identificar con claridad qué trámites corresponden a los procedimientos formales y cuáles constituyen intentos de engaño o suplantación, evitando acudir a convocatorias no autorizadas.

Lo que nunca se exige a los miembros de las juntas receptoras del voto

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) han precisado que, ninguna notificación oficial solicita acudir a inmuebles particulares, oficinas externas ni recintos ajenos a sus sedes para firmar actas de nombramiento o trámites de confirmación.

Las comunicaciones que llegan por aplicaciones como WhatsApp o correos electrónicos exigiendo la suscripción presencial de papeles para autorizar la integración de las mesas carecen de validez institucional y buscan engañar a los ciudadanos.

Medios válidos para la notificación y consulta ciudadana

La normativa contempla que la notificación a los 288 949 ciudadanos escogidos —285 509 en el país y 3 440 en el exterior— se ejecuta de forma presencial o por vías electrónicas y digitales hasta el 14 de noviembre.

El presidente del organismo electoral, José Cabrera, ratificó que recibir un correo informativo es legítimo y habitual, pero aclaró que estos mensajes jamás demandan presentarse en lugares particulares ni llenar documentos previos en sedes privadas.

Para comprobar la designación, el usuario únicamente debe acceder al portal web oficial e ingresar su cédula y fecha de nacimiento.

Puntos autorizados y obligatoriedad de la capacitación

La instrucción electoral es presencial, obligatoria y se extenderá hasta el mismo 29 de noviembre. Esta preparación se imparte exclusivamente en las 24 delegaciones provinciales y en los recintos calificados por la institución en cada jurisdicción.

La formación aborda cuatro fases esenciales de la jornada: instalación de la junta, votación, escrutinio de papeletas y embalaje y envío del material electoral. La inasistencia a esta jornada formativa contempla una sanción económica equivalente al 10 % del salario básico unificado, correspondiente a 48,20 dólares.

Magnitud del proceso electoral y autoridades a elegir

Para esta cita en las urnas están convocados más de 13,8 millones de votantes (con un padrón de 13 425 631 electores), quienes sufragarán en 41 475 mesas receptoras, integradas en un 80% por estudiantes universitarios.

En la contienda se elegirán 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes municipales, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4 131 vocales de juntas parroquiales rurales y siete integrantes principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Preguntas frecuentes sobre alertas de estafa a miembros de las Juntas Receptoras del Voto

❓ ¿Cómo saber si pertenezco a los miembros de las juntas receptoras del voto?

Ingresando al portal web oficial de la autoridad electoral con su número de cédula y fecha de nacimiento.

La consulta en línea es gratuita y permite verificar tanto la asignación de mesa como el recinto de votación para el 29 de noviembre.

❓ ¿El organismo electoral pide acudir a sitios externos a firmar nombramientos?

No, ninguna notificación oficial solicita acudir a lugares privados o externos a firmar documentos.

Las autoridades aclararon que las comunicaciones digitales son informativas y que las citas en predios particulares son falsas.

❓ ¿Dónde se realiza la capacitación oficial para las mesas de votación?

En las 24 delegaciones provinciales y en los recintos autorizados publicados en el portal oficial.

La jornada formativa es presencial y obligatoria; quienes no asistan recibirán una multa de USD 48,20 (10 % del salario básico).

❓ ¿Qué actividades aprenderán los ciudadanos seleccionados para las mesas?

Instalación de la junta, votación, escrutinio de actas y embalaje y envío del material electoral.

La instrucción capacita a los integrantes de las 41 475 juntas electorales que recibirán los sufragios en los comicios seccionales.

❓ ¿Cuántas autoridades se elegirán en los comicios del 29 de noviembre?

23 prefecturas, 222 alcaldías, concejalías, vocalías parroquiales y siete integrantes del CPCCS.

Más de 13,8 millones de votantes acudirán a las urnas en una jornada democrática atendida por 288 949 integrantes de mesa.

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