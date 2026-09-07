¿Qué debo hacer si me notificaron como vocal de mesa?

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó el pasado 2 de septiembre de 2026 a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) o vocales de mesa; a partir de esta fecha, estos ciudadanos deben cumplir con el proceso obligatorio dispuesto por el organismo para evitar multas. Las elecciones seccionales y del Cpccs serán el 29 de noviembre de 2026.

Los pasos a seguir como vocal de mesa designado para las elecciones seccionales y del Cpccs

Desde el 3 de septiembre, los ciudadanos pueden consultar si fueron seleccionados para vocales de mesa o Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV) en los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los miembros de mesa, denominados oficialmente Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), tendrán a su cargo la recepción de los sufragios y el escrutinio durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre de 2026.

La notificación a Miembros de las Juntas Receptoras del Voto se realizan desde el 4 de septiembre y se extenderán hasta el 4 de noviembre de 2026. Puede conocer si es vocal de mesa en este link.

Capacitación obligatoria

Si salió seleccionado como vocal de mesa, el ciudadano debe asistir, de forma obligatoria, a la capacitación a Miembros de las Juntas Receptoras del Voto que se realizará del 7 de septiembre al 29 de noviembre de 2026.

La capacitación es sobre las funciones y prohibiciones el día previsto para el día del sufragio.

José Cabrera, presidente del CNE, indicó que las juntas receptoras del voto estarán integradas por 288 949 personas. De ellas, 285.509 están empadronadas en Ecuador y 3 440 en el exterior.

Entre el 70% y el 80% son estudiantes universitarios, el resto: servidores privados y públicos, bachilleres y representantes de organizaciones sociales.

Estas son las obligaciones de los miembros de mesa

La convocatoria electoral establece que los integrantes de las juntas deberán levantar las actas de instalación y escrutinio, entregar las papeletas a los electores y contar los votos al finalizar el sufragio.

También deberán remitir el material electoral, colocar una copia del acta de escrutinio en un lugar visible y entregar copias de los resultados a los delegados acreditados que las soliciten.

Entre sus responsabilidades constan vigilar que la jornada se desarrolle con normalidad, impedir la propaganda dentro del recinto y facilitar el trabajo de los observadores electorales.

Multas por no capacitarse o no integrar la mesa

La convocatoria oficial de las elecciones establece estas sanciones:

No asistir a la capacitación: multa equivalente al 10% del salario básico unificado.

No presentarse para integrar la Junta Receptora del Voto: multa equivalente al 15% del salario básico unificado.

Abandonar injustificadamente la mesa antes de concluir el escrutinio y firmar los documentos: multa de seis a diez salarios básicos unificados, además de una posible destitución o suspensión de los derechos de participación hasta por seis meses.

Impedir que vote una persona habilitada o permitir el sufragio de alguien impedido: multa de tres salarios básicos unificados.

¿En qué casos se puede justificar la ausencia?

El artículo 292 del Código de la Democracia contempla excepciones para quienes no puedan presentarse a integrar una junta.

La ausencia puede justificarse por impedimento legal, problemas de salud o una condición física respaldada con un certificado médico. También se contempla una calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o durante los ocho días anteriores.

La normativa incluye a quienes se encuentren fuera de Ecuador o lleguen al país el día de los comicios, así como a las personas cuyo voto es facultativo.

Los documentos deben presentarse en una Delegación Provincial Electoral. El trámite de justificación no tiene costo y requiere los respaldos correspondientes a cada caso.

Sufragio

El 29 de septiembre, 13 425 631 ecuatorianos están convocados para elegir 23 prefectos y viceprefectos, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales y 4 131 vocales principales de las juntas parroquiales rurales. Además, a siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el período 2027 – 2031.

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