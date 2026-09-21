¿Cuándo publicará el CNE la lista definitiva de candidatos al Cpccs?

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los recursos que aún tramita el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) pueden modificar la nómina de aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El proceso de calificación debe concluir antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique quiénes podrán competir por las siete vocalías del organismo.

Las candidaturas corresponden al período 2027-2031 y se definirán mediante voto popular en las elecciones del 29 de noviembre de 2026.

La fecha para conocer a los candidatos al Cpccs

El calendario electoral establece que el CNE debe publicar la lista definitiva hasta este jueves 24 de septiembre de 2026, una vez concluidas las etapas de revisión, impugnación y resolución de recursos.

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Hasta el 18 de septiembre, el reporte del proceso situaba en 68 el número de aspirantes que continuaban en carrera. Sin embargo, esa cifra todavía puede cambiar por las decisiones que adopte el TCE sobre los recursos pendientes.

De las postulaciones a las impugnaciones

La convocatoria recibió 309 postulaciones. En la primera calificación, realizada el 14 de agosto, el CNE admitió a 61 aspirantes, dejó fuera a 245 y registró el desistimiento de tres personas.

Después de esa decisión, varios postulantes acudieron a las vías de impugnación ante el CNE y de reclamación ante el TCE.

Cinco personas inicialmente inadmitidas consiguieron que el CNE aceptara sus impugnaciones, aunque una de ellas renunció posteriormente. Por su parte, el TCE había aceptado tres reclamos hasta el 18 de septiembre y dispuso que el organismo electoral calificara esas candidaturas.

Los demás recursos pendientes debían resolverse antes del 24 de septiembre, fecha prevista para cerrar esta etapa con la publicación de la nómina.

¿Cuándo serán las elecciones?

La votación para elegir a los siete integrantes principales del Cpccs será el 29 de noviembre de 2026. En esa jornada también se escogerá a prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales.

Mientras concluye la definición de las candidaturas, el CNE avanza con la organización de los comicios. Para integrar las juntas receptoras del voto seleccionó a 288 949 personas, entre estudiantes, profesionales y bachilleres.

Del total, 285 509 corresponden al territorio nacional y 3 440 a ecuatorianos empadronados en el exterior. Las notificaciones comenzaron el 4 de septiembre.

Capacitación para las juntas receptoras del voto

Los miembros de las juntas deben asistir a una capacitación presencial obligatoria. Para este proceso, el CNE habilitó más de 600 puntos en el país.

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La preparación comenzó el 7 de septiembre y se mantendrá hasta el 29 de noviembre, día de las elecciones.

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