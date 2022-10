Plan de implementación de acuerdos entre Gobierno y Conaie empieza el 19 de octubre

Una comisión se reunirá el 19 de octubre para delinear la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. Foto: Twitter de Conaie

Karina Sotalín (I)

La mesa de seguimiento integrada por el Gobierno y las organizaciones indígenas se instalará el 19 de octubre. El objetivo es definir aspectos para la implementación de los acuerdos del diálogo, según adelantó Leonidas Iza, presidente de la Conaie este 17 de octubre del 2022.

Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), informó que su institución ya emitió la convocatoria a las partes para la reunión. Esa fue la última actividad que realizó como mediadora del diálogo. Su rol terminó el 14 de octubre, día de la clausura.

A la mesa de seguimiento debe acudir una comisión conformada por cuatro representantes del Ejecutivo y dos de cada una de las tres organizaciones indígenas. Esa comisión debe hacerse cargo del proceso y de los resultados, indicó Cabrera. Aún falta que se confirme la hora y el lugar de la reunión. La CEE propuso que se efectúe en la Universidad Católica, aunque aún no hay respuesta.

El 19 se trabajará en un plan de implementación, junto al Gobierno. A criterio de Iza, el plan debe contar con una metodología, plazos de ejecución, definir los acuerdos que se deben poner en práctica mediante Decretos Ejecutivos o Resoluciones, los que deben ejecutarse en un corto, mediano o largo plazo. Así lo manifestó durante una entrevista en el medio digital Un café con JJ.

El tiempo para cumplir acuerdos de largo plazo, no debe exceder los 12 meses, según el dirigente. Su organización no quiere justificativos. Además, dijo no tener problema ante la posibilidad de que el Gobierno pregunte en la consulta popular si deben cumplirse o no los acuerdos, como sugieren algunas voces críticas. Pues no todos los acuerdos son tal, algunos son procedimientos, justificó.

El Gobierno también ratificó este encuentro. La viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, pronunció en Teleamazonas que “el Gobierno mantiene una política incluyente y ahora empieza una etapa de seguimiento técnico para cumplir con cada uno de los acuerdos, la ciudadanía puede estar vigilante”.

Asamblea anual

Iza mencionó que la Asamblea anual de la Conaie se realizará entre la primera y segunda semana de noviembre. En el transcurso de este 17 de octubre la dirigencia definirá la fecha. Hasta las 15:25 no hubo confirmación.

En esa Asamblea se socializarán los resultados de las mesas de diálogo, luego de que se establezca el plan de implementación de los 218 acuerdos.

Explicó que en estos días cuando los dirigentes de la Conaie viajen a sus territorios socializarán lo alcanzado, pero que el compromiso y toma de decisión será en la Asamblea.

El dirigente reconoce que hubo avances que no se pueden desechar, pero no está satisfecho porque hay puntos en los que el Gobierno no cedió. “En esta primera parte vamos a exigir que se implementen los acuerdos alcanzados. Sobre los otros temas que no se han avanzado, les aseguro que la misma población va a reaccionar, frente a los problemas que no se han resuelto”, sostuvo.

Por ejemplo, insistió en que el subsidio debe favorecer al sector social y comunitario, además de diferenciarlo del de las empresas del sector productivo. Considera que no se logró frenar la especulación en el precio de los productos de primera necesidad. El Gobierno no accedió a fijar precios de 44 productos, entre ellos los industrializados. En la focalización de subsidios hay acuerdos parciales, no obstante hay avances importantes en cuanto a derechos colectivos, destacó.

Changuín adelantó que el día de la reunión se establecerá fechas, se integrarán comisiones, y todo trámite tendrá que seguir la ruta parlamentaria.

