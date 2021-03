Horario, cuidado al cliente, desinfección de habitaciones...estas son las medidas para los 'night clubs' en Quito en plan piloto desde el 4 de marzo del 2021

La Secretaría de Salud confirmó el 4 de marzo del 2021 que está planificado que desde este jueves hasta el 11 de marzo se lleve a cabo un nuevo Plan piloto de centros de tolerancia, en el Distrito Metropolitano de Quito.

31 centros de tolerancia distribuidos en el norte, centro y sur de la capital forman parte de este plan. La Secretaría indicó que durante ese tiempo se realizarán las supervisiones a cargo de las autoridades correspondientes con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.



Esas disposiciones están establecidas en una normativa para centros de tolerancia, elaborada por la Secretaría de Salud y que se les hizo llegar a los dueños de los centros.



Jaime Mouro, propietario de un 'night club' ubicado en el norte de la capital, señaló que varios establecimientos tuvieron problemas durante el primer plan piloto, sobre todo, por desconocimiento. De allí que la apertura de este tipo de negocios no se pudo concretar. No obstante, asegura que ahora están mejor preparados.



“Tenemos un lavamanos al ingreso de cada local, además, antes de que el cliente entre, se le hace una consulta rápida para saber, por ejemplo, si ha estado fuera del país los últimos 15 días o si ha estado en contacto con alguien infectado”.



Los clientes tienen un máximo de una hora para estar dentro del local y no pueden consumir bebidas alcohólicas, únicamente aguas y gaseosas. Hay otras medidas adicionales como, por ejemplo, una persona está encargada de la desinfección de las áreas comunales y otra de las habitaciones.



Además, luego de cada cliente, las sábanas se cambian y las trabajadoras sexuales deben ducharse. Los locales pueden abrir solo de 08:00 a 20:00, y cada cliente recibe una botella de alcohol al ingresar.

En el distrito Eloy Alfaro, junto a @PoliciaEcuador @amcquito @InclusionQuito @SeguridadeQuito realizamos inspecciones a centros de tolerancia que forman parte de un plan piloto de funcionamiento en #Quito. Se verifican las medidas sanitarias, permisos y protocolos. — Intendencia de Policía Pichincha (@Inten_Pichincha) March 4, 2021



Mouro espera que, ahora sí, el negocio pueda reactivarse. Asegura que él está endeudado en USD 90 000 solo por la renta de su local por los meses que no abrió. Además, dijo que el no permitir la venta de licor en el interior le representa una pérdida de al menos el 70% de sus ingresos.



La mañana de este jueves la Intendencia de Pichincha realizó inspecciones en el distrito Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad, junto con la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Secretaría de Inclusión Social del Municipio y la Secretaría de Seguridad en los establecimientos que se dedican a esas actividades. En las visitas verificaron el cumplimiento de las medidas sanitarias, los permisos de funcionamiento y el respeto a los protocolos de bioseguridad.