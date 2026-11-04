Las ventas en Ecuador suben 12,8% en octubre por construcción y turismo

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

La actividad económica del país registró un comportamiento ascendente durante el décimo mes del año. Entre el 1 y el 31 de octubre de 2026, las transacciones comerciales registradas mediante comprobantes electrónicos alcanzaron los 27 138,1 millones de dólares, cifra que representó un incremento del 12,8% en comparación con el mismo periodo de 2025, evidenciando un dinamismo generalizado en las ventas en Ecuador.

Crecimiento de las ventas en Ecuador durante octubre de 2026

La facturación electrónica sumó más de 3 000 millones de dólares adicionales respecto a 2025.

El volumen de facturación formal contabilizado en octubre de 2026 superó los 24 064,5 millones de dólares anotados en octubre de 2025. Este crecimiento interanual reflejó un mayor flujo transaccional en distintas áreas productivas y de servicios del país.

La estadística oficial muestra que el repunte de las ventas en Ecuador se distribuyó en múltiples provincias, con incrementos destacados en la Amazonía, la Sierra norte y las zonas del Litoral.

Pastaza e Imbabura encabezan la variación positiva provincial

Doce provincias registraron aumentos superiores al 17% en sus transacciones locales.

En el desglose geográfico, la provincia de Pastaza lideró el incremento nacional con una variación del 43,8% en sus registros. En segundo lugar se ubicó Imbabura con un alza del 37,5%, seguida por Orellana con el 29,2%, Bolívar con el 26,5%, Napo con el 25,6% y Loja con el 25,1%.

Asimismo, se reportaron incrementos relevantes en Sucumbíos con 22,1%, Chimborazo con 21,7%, Santa Elena con 19,1%, Morona Santiago con 17,9%, Pichincha con 17,7% y Cañar con 17,1%, confirmando una expansión del consumo en diversas localidades del país.

Construcción y turismo lideraron la facturación interanual

La edificación de proyectos y los viajes por el asueto de Guayaquil dinamizaron el mes.

Por rama de actividad económica, el sector de la construcción encabezó las cifras con una subida del 20,5%, impulsada por una mayor demanda de obras, proyectos inmobiliarios y materiales.

El turismo se situó en el segundo puesto con una expansión del 20,0%, empujado por el feriado de la Independencia de Guayaquil, el desplazamiento de turistas y el consumo en establecimientos de alojamiento y alimentación, consolidando el volumen total de las ventas en Ecuador.

Dinamismo en transporte, comercio mayorista e industria manufacturera

La movilización de carga y el intercambio de mercancías impulsaron el flujo comercial.

El transporte y almacenamiento creció 17,9%, vinculado a la movilización de personas y mercancías y al ritmo de las cadenas logísticas de distribución. Por su parte, la actividad comercial registró un avance del 17,0% como resultado del intercambio y compraventa de bienes.

Finalmente, las actividades inmobiliarias crecieron 12,5%, mientras que el sector manufacturero reportó un incremento del 10,5% en el periodo evaluado.

Balance de comprobantes electrónicos frente al periodo anterior

El balance consolidado de octubre de 2026 dejó una diferencia favorable de 3 073,6 millones de dólares frente a los registros del año previo. La evolución de las ventas en Ecuador mantuvo una curva favorable en los sectores asociados tanto al consumo de hogares como a la provisión de insumos y servicios intermedios para la industria y el comercio nacional.

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