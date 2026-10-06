La economía de Ecuador crecerá 2,8% en 2026 pese a riesgos por El Niño

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La actividad productiva del país empieza a mostrar señales de recuperación tras los golpes económicos de los últimos años. Según el reporte de perspectivas publicado por el Banco Mundial este martes 6 de octubre de 2026, la economía de Ecuador tendrá un crecimiento del 2,8% al cierre de este año. Con este resultado, el país supera el promedio de América Latina y el Caribe, proyectado en un 2,2%, dejando atrás la contracción del -2,0% registrada en 2024 y el repunte del 3,7% de 2025.

Proyecciones para la economía de Ecuador hasta 2028

Las estimaciones del organismo multilateral señalan que la expansión nacional experimentará una desaceleración temporal al 2,0% en 2027, para luego repuntar al 3,0% en 2028.

[NUEVO INFORME] La economía de #AmLat y el #Caribe se proyecta que crezca un 2,2% este año, una cifra que no refleja el verdadero potencial de la región. Los países que apuestan por medidas de políticas públicas sólidas ya crecen entre el 3% y el 4%: https://t.co/kWkR2qQDMj pic.twitter.com/6ikWdihgeK — Banco Mundial | América Latina y el Caribe (@BancoMundialLAC) October 6, 2026

En el contexto regional, el informe destaca que América del Sur continúa atravesando un ciclo de dinamismo tenue, condicionado por los altos costos de endeudamiento externo, espacio fiscal restringido y tensiones geopolíticas globales que presionan las cuentas públicas.

Cambios en las gasolinas y metas económicas cumplidas

El documento subraya que la economía de Ecuador logró avances mediante un plan de consolidación fiscal plurianual enfocado en la recaudación tributaria, la recomposición de los colchones de liquidez y la reforma a los subsidios.

En este ámbito, el análisis resalta la implementación de un sistema de bandas de precios para la gasolina de menor octanaje junto con transferencias de dinero a sectores específicos. Estas decisiones facilitaron el cumplimiento de las metas del programa económico nacional y permitieron una reducción sostenida en el índice de riesgo país.

Tareas pendientes en ingresos y atracción de dinero privado

Para sostener la estabilidad financiera, las autoridades mantienen en marcha acciones dirigidas a fortalecer los ingresos no petroleros y proteger las reservas estatales de liquidez.

El organismo multilateral remarca además la importancia de cuidar la calidad del gasto público, reforzar los marcos de gobernanza y empujar reformas legales que estimulen la inversión privada, de modo que la economía de Ecuador dependa en menor medida de los vaivenes de precios internacionales de materias primas.

Amenaza hidroeléctrica por El Niño y presión en precios

Pese a las mejoras fiscales, el informe ubica al fenómeno de El Niño como una de las principales amenazas a la baja, situando a Ecuador, Argentina y Paraguay como las economías potencialmente más afectadas por sequías e inundaciones.

El reporte explica que el mayor peligro para el país se concentra en su matriz eléctrica: las sequías prolongadas golpean la generación hidroeléctrica limpia y obligan a recurrir a la costosa generación térmica a base de combustibles importados, lo que dispara los costos de producción, eleva el gasto en subsidios y presiona al alza la inflación de alimentos.

El 90% del empleo nacional sigue en tareas físicas

En el capítulo dedicado a la transformación tecnológica, el estudio sitúa al país con un puntaje de 0,44 sobre 1 en el Índice de Preparación para la Inteligencia Artificial, por debajo del promedio de la OCDE (0,69), con rezagos en infraestructura digital (0,40) e innovación (0,37).

La estructura laboral de la economía de Ecuador refleja que cerca del 90% de los trabajadores se desenvuelve en la economía tangible: un 31% sobrevive en «resistencia frágil» (ventas ambulantes y comercio no estructurado protegidos solo por salarios bajos), un 32% en oficios manuales adaptables y un 21 % en tareas rutinarias con riesgo de sustitución física, frente a solo un 10% vinculado a tareas de oficina o digitales.

El avance del Estado y las trabas en datos y personal

Al evaluar la gestión pública, Ecuador alcanzó 49 puntos sobre 100 en el índice de adopción de IA en el gobierno de la CEPAL, superando el promedio regional de 43,1.

No obstante, al encuestar a las entidades estatales del país, los funcionarios identificaron que las mayores trabas para aprovechar estas herramientas no son el costo del software, sino la falta de habilidades en el personal, la calidad deficiente de las bases de datos y las restricciones presupuestarias.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánto crecerá la economía de Ecuador en 2026 según el Banco Mundial?

Crecerá un 2,8 % al cierre de 2026.

Supera la media esperada para América Latina (2,2 %) tras la contracción del -2,0 % en 2024 y el repunte del 3,7 % en 2025. Para 2027 se prevé una tasa del 2,0 % y para 2028 del 3,0 %.

❓ ¿Por qué el fenómeno de El Niño amenaza la energía en Ecuador?

Las sequías reducen la generación en las centrales hidroeléctricas.

Al caer el caudal de agua, el sistema debe encender plantas térmicas que consumen combustibles importados más caros, lo que eleva el gasto en subsidios y presiona la inflación.

❓ ¿Qué medidas fiscales permitieron reducir el riesgo país de Ecuador?

El sistema de bandas para gasolinas, la recaudación de tributos y la reserva de liquidez.

La reforma a los subsidios con transferencias a sectores específicos ayudó a cumplir las metas del programa económico estatal.

❓ ¿Cómo se distribuye el empleo en Ecuador frente a la tecnología?

Alrededor del 90 % de los trabajadores se dedica a la economía física o tangible.

Un 31 % labora en comercio de subsistencia («resistencia frágil»), 32 % en oficios manuales complejos y 21 % en labores rutinarias con riesgo de sustitución por maquinaria.

❓ ¿Qué barreras frenan la modernización tecnológica en el Estado ecuatoriano?

La falta de preparación técnica en el personal y la mala calidad de las bases de datos.

Aunque el país obtuvo 49 sobre 100 en gobierno digital según la CEPAL, las entidades públicas reportan dificultades para conectar sistemas y presupuesto limitado.

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