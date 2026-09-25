Las familias sostienen la economía de Ecuador que creció un 2,1% en 2026

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las compras que hacen a diario las familias ecuatorianas y las inversiones de los negocios sostuvieron la actividad del país frente a los recortes del Estado. El dinero que los hogares destinaron a sus compras cotidianas impulsó la economía de Ecuador en 2026, permitiendo que la producción nacional creciera un 2,1% entre abril y junio de este año frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el informe oficial del Banco Central del Ecuador (BCE).

Luz, agua y bancos empujan la economía de Ecuador en 2026

El reporte oficial muestra que 15 de las 20 actividades productivas del país tuvieron números verdes durante el segundo trimestre. El servicio de electricidad y agua fue el que más subió, con un alza del 12,6%, seguido por los bancos y empresas de seguros, que crecieron un 12,5%.

Además, la elaboración de productos industriales no alimenticios aumentó un 6,4%, los hoteles y restaurantes mejoraron un 5,7%, los servicios profesionales avanzaron un 3,4%, el comercio subió un 2,4% y la construcción repuntó un 2,2%, aportando al movimiento de la economía de Ecuador en 2026.

Las familias compran más mientras el Gobierno gasta menos

Al revisar en qué se usó el dinero, las compras de los hogares crecieron un 3,5% y fueron el motor principal del crecimiento nacional. Por su parte, la inversión en maquinaria, obras y equipos aumentó un 10,0%.

En contraste, el gasto de las instituciones del Gobierno cayó un 3,4% en comparación con el año pasado, lo que frenó el avance general. Además, el país trajo más productos del exterior, con un alza del 3,0 % en las importaciones, mientras que las ventas de productos ecuatorianos al mundo bajaron un 0,8 %.

Pesca, petróleo y agricultura cerraron en números rojos

Aunque la mayoría de los sectores avanzó, cinco actividades tuvieron pérdidas durante este periodo. La pesca y la cría de camarón cayeron un 5,8%, el empleo doméstico en los hogares bajó un 4,3%, la administración pública se redujo un 2,7%, la extracción de petróleo y minerales cayó un 2,2% y la agricultura junto a la ganadería retrocedieron un 1,4%.

Con este panorama, las actividades no petroleras lograron crecer un 2,3 %, mientras que el sector petrolero bajó un 2,1%.

Frenazo frente a los primeros meses y rebote en julio

Pese al resultado positivo frente al año anterior, la economía nacional cayó un 1,3% si se compara el segundo trimestre directamente con el primero de 2026. Esta baja ocurrió porque las empresas invirtieron un 4,0% menos y las familias redujeron su consumo un 0,9% frente al inicio de año.

Sin embargo, en julio las cifras volvieron a mejorar con un alza del 7,9%, gracias a que la producción petrolera se duplicó tras superar los cierres registrados en julio de 2025, junto a un repunte en la venta de camarón procesado y cemento, dejando un saldo acumulado de crecimiento del 2,9% entre enero y julio.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué creció la economía de Ecuador en 2026 durante el segundo trimestre?

Creció un 2,1 % gracias al aumento del consumo de los hogares y a la inversión en obras y maquinaria.

El gasto familiar subió un 3,5 % e inyectó la mayor parte del crecimiento anual, compensando el menor gasto del Estado.

❓ ¿Qué servicios y negocios tuvieron el mayor aumento en este periodo?

El suministro de electricidad y agua (+12,6 %) y los servicios de bancos y seguros (+12,5 %).

Quince de las veinte ramas de trabajo revisadas por el Banco Central lograron números positivos frente al año pasado.

❓ ¿Cuáles fueron las actividades que registraron caídas en sus ventas o producción?

La pesca y camarón (-5,8 %), empleo doméstico (-4,3 %), oficinas públicas (-2,7 %), petróleo y minas (-2,2 %) y agricultura (-1,4 %).

Estos cinco sectores tuvieron pérdidas que frenaron un avance mayor del total de la economía en el segundo trimestre.

❓ ¿Cómo afectó el recorte del gasto del Gobierno a la economía del país?

El gasto público cayó un 3,4 % y le restó 0,4 puntos porcentuales al crecimiento nacional.

A diferencia del Estado, los ciudadanos y las empresas privadas mantuvieron el dinamismo con más compras e inversiones.

❓ ¿Por qué la actividad del país dio un salto del 7,9 % en julio de 2026?

Porque el sector de petróleo y minas creció un 102,0 % tras superar los problemas operativos de julio de 2025.

La reactivación de ese mes también contó con el impulso de la industria de camarón procesado y el cemento.

Te recomendamos