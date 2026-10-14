La economía de Ecuador encadena tres trimestres de expansión en 2026 y apunta a más movimiento

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La economía de Ecuador completó tres trimestres consecutivos de expansión entre octubre-diciembre de 2025 y abril-junio de 2026, según el reporte Ciclo Económico y Sistema de Indicadores Compuestos divulgado por el Banco Central del Ecuador (BCE) este 14 de octubre de 2026. La entidad sostiene que las señales observadas hasta ahora apuntan a que esta tendencia podría mantenerse en el siguiente trimestre.

La lectura del BCE se sustenta en una serie de indicadores vinculados con las ventas, la recaudación tributaria, la actividad financiera y los ingresos petroleros. Aunque se trata de señales favorables para la actividad productiva, especialistas advierten que una fase expansiva no implica que todos los sectores o todos los hogares estén sintiendo una mejora equivalente.

La economía de Ecuador suma tres trimestres de expansión

El BCE informó que la actividad económica ecuatoriana ha permanecido en terreno expansivo durante tres trimestres consecutivos. Esta evolución fue confirmada por el Indicador Compuesto Coincidente (ICC), herramienta diseñada para medir el comportamiento actual de la economía.

Entre los elementos que respaldan esta trayectoria figuran la evolución positiva de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), las ventas registradas en los sectores de comercio, manufactura y construcción, así como las operaciones activas del sistema financiero nacional y los ingresos petroleros del sector público.

Estas variables permiten seguir el pulso de la economía desde diferentes perspectivas. Las ventas muestran cómo se mueve la actividad comercial y productiva, mientras que la recaudación tributaria ofrece señales sobre el desempeño general de los negocios y el consumo.

La venta de petróleo aportará a la expansión de la economía de Ecuador. Foto: Archivo

Ventas, IVA e industria sostienen la actividad económica

El Banco Central identifica una combinación de factores que explican el comportamiento reciente de la actividad económica.

Las ventas en sectores clave como comercio, manufactura y construcción forman parte de los indicadores que respaldan la fase expansiva. A ello se suma la recaudación del IVA, que es una de las variables utilizadas para seguir la evolución de la economía en tiempo real.

Para empresas, emprendedores y trabajadores, estas señales reflejan un mayor movimiento económico respecto a períodos anteriores. Sin embargo, el alcance de esa dinámica puede variar según la actividad productiva y las condiciones específicas de cada sector.

El Banco Central anticipa continuidad durante el tercer trimestre

Además del análisis del presente, el BCE utiliza el Indicador Compuesto Adelantado (ICA), una herramienta que busca detectar cambios futuros en la actividad económica.

Según este indicador, existen señales consistentes con la continuidad de la fase expansiva durante el tercer trimestre de 2026, correspondiente a julio, agosto y septiembre.

Entre los factores considerados están las importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria, las cotizaciones internacionales del petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el crudo ecuatoriano; la producción nacional de derivados, la evolución de los depósitos de ahorro y la mejora de los términos de intercambio no petroleros.

Aunque se mencionan las estimaciones, estas señales constituyen una previsión y no una confirmación definitiva sobre el resultado económico del próximo período.

Lo que muestran las cifras detrás de la recuperación

Para el economista Bernardo Chiriboga, docente de Business School de la UIDE, el hecho de que la actividad económica opere por encima de su tendencia de largo plazo constituye una señal positiva porque suele estar asociada a una mayor producción y más oportunidades para las empresas.

Sin embargo, el especialista advierte que la expansión no significa necesariamente que todos los sectores estén creciendo ni que todas las familias perciban una mejora directa en sus ingresos.

Chiriboga recuerda que, durante el segundo trimestre de 2026, la economía ecuatoriana creció 2,1% frente al trimestre anterior. No obstante, al comparar ese período con los primeros meses de 2026, se observa una disminución de 1,3%, lo que refleja una recuperación frente al año previo, pero no un crecimiento continuo y sostenido.

Los factores que todavía pueden alterar la tendencia

El experto también señala que parte importante de los resultados recientes está relacionada con la recuperación de la producción petrolera.

Aunque el Banco Central reportó aumentos en variables como el consumo de los hogares, la inversión y la actividad económica, Chiriboga sostiene que una parte relevante de ese desempeño está vinculada al sector petrolero.

Además, persisten factores de incertidumbre que podrían influir en la trayectoria futura de la economía. Entre ellos menciona la evolución del precio internacional del petróleo, el contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente, la inseguridad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción y las exportaciones.

En ese escenario, el desafío no es únicamente mantener una fase expansiva durante varios trimestres, sino lograr que ese comportamiento se traduzca de forma sostenida en más empleo, mayores ingresos y mejores oportunidades económicas, observa.

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Preguntas frecuentes de la expansión económica de Ecuador

❓ ¿Qué significa que la economía de Ecuador esté en una fase expansiva? Significa que la actividad económica mantiene una trayectoria favorable. Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía ecuatoriana acumuló tres trimestres consecutivos en fase expansiva entre octubre-diciembre de 2025 y abril-junio de 2026. Esta evolución está respaldada por indicadores relacionados con ventas, recaudación tributaria, operaciones financieras e ingresos petroleros. ❓ ¿Qué factores impulsan la expansión de la economía de Ecuador? Las ventas, la recaudación del IVA, la actividad financiera y los ingresos petroleros son algunos de los principales factores.

El BCE señala que la evolución positiva de la recaudación del IVA, las ventas en comercio, manufactura y construcción, las operaciones activas del sistema financiero nacional y los ingresos petroleros del sector público respaldan la actual fase expansiva de la economía de Ecuador. ❓ ¿La expansión de la economía de Ecuador continuará en 2026? El BCE prevé que la tendencia expansiva continúe durante el tercer trimestre de 2026.

La previsión se basa en el Indicador Compuesto Adelantado (ICA), que mantiene señales consistentes con una continuidad de la expansión entre julio y septiembre de 2026. Sin embargo, esta es una señal anticipada y no una confirmación definitiva de los resultados económicos. ❓ ¿Por qué importa que la economía de Ecuador acumule tres trimestres de expansión? Porque ayuda a identificar una tendencia favorable en la actividad económica.

El BCE explica que el análisis del ciclo económico complementa la medición del Producto Interno Bruto (PIB), ya que permite determinar si la economía atraviesa una fase expansiva o contractiva y detectar posibles cambios de tendencia con mayor anticipación. ❓ ¿Tres trimestres de expansión significan que toda la economía de Ecuador crece al mismo ritmo? No necesariamente.

El economista Bernardo Chiriboga señala que una fase expansiva no implica que todos los sectores estén creciendo ni que todas las familias perciban una mejora en sus ingresos. Además, advierte que parte importante de los resultados recientes está relacionada con la recuperación de la producción petrolera y que aún existen riesgos asociados al precio del petróleo, la situación internacional, la inseguridad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

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