¿Los seguros cubren daños por ataques o explosiones en Ecuador?

Los daños por ataques o explosiones son una cobertura adicional de seguros de bienes inmuebles. Foto referencial: Freepik

Diana Serrano (I)

Los daños por ataques y explosiones perpetrados a bienes inmuebles tienen cobertura de seguro privado. La póliza debe detallar el alcance.

En las últimas semanas los atentados violentos se han intensificado, principalmente en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Por eso, en estas provincias se ha aplicado el estado de excepción.

Por lo general, estos ataques se consideran dentro de los seguros multiriesgo. Estas pólizas ofrecen coberturas adicionales, con un amplio número de alternativas dependiendo de las necesidades o requerimientos.

Este tipo de seguro se puede contratar para resguardar negocios o para viviendas. Así se ampara los daños o pérdidas físicas, producidos directamente por personas. Su contratación no representa mayor tramitología. Actualmente, la cobertura de estas pólizas no tiene un sub límite. Solo es necesario demostrar el hecho e iniciar los procesos legales, comentó el experto.

Araujo recordó que la contratación de un seguro privado brinda tranquilidad y acompañamiento. Además, resulta ser un factor de respaldo económico en el patrimonio familiar y personal frente a la probabilidad en la ocurrencia de un hecho delictivo. "Por eso se lo puede definir como una inversión más que un gasto", acotó

Visita nuestros portales: