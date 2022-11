¿Cómo acceder a los seguros más demandados en Ecuador?

Los seguros de vida, vehicular y salud son los de mayor demanda en Ecuador. Foto referencial: Freepik

Diana Serrano (I)

En Ecuador existen tres seguros que son los de mayor demanda. Aquí se encuentran los de vida, vehicular y de asistencia médica.

La principal función de un seguro privado es disminuir la posibilidad de afectar el estilo de vida, ante la ocurrencia de un evento inesperado. La actual época ha impulsado a las personas a contratar este tipo de asistencias. Actualmente, el mercado ofrece varias alternativas para el acceso a diversos seguros, dependiendo las necesidades y el presupuesto.

Este es el proceso para contratar seguros de vida o salud

Los seguros de vida ocupan el primero lugar. Según la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, estas pólizas registraron un crecimiento del 6,2% en el 2021, frente a 2020.

Diversos factores han impulsado este tipo de seguro. Por ejemplo, su demanda aumentó en el país tras la pandemia covid-19. Esta época generó una percepción mayor de riesgo y mortalidad. Así se han convertido en un elemento fundamental como mecanismo de protección en cuanto a patrimonio familiar se refiere, comenta Sonia Vizcaíno, gerente nacional de Vida y Asistencia Médica de Tecniseguros.

Junto con el aumento de la demanda de este tipo de seguros, está también el de los generales y de medicina prepagada. Estos han presentado un incremento del 3%. Vizcaíno recalca que este producto ha cobrado interés en la planificación familiar y empresarial.

Acceder a seguros médicos y de vida es un proceso sencillo. La información que se requiere para lograr una oferta de seguros es únicamente fecha de nacimiento, ya que el costo de la póliza está en función de la edad. Para los seguros de vida adicionalmente se requiere establecer condiciones de fumador o no fumador.

El acceso a este tipo de seguros es para todas las personas. Estos varían en costos y condiciones de acuerdo al alcance de beneficios. Existen seguros económicos, medios y altos.

Según la ley, ya no existe una limitación de edad o de condición médica preexistente para acceder a una póliza de seguro médico. "Únicamente es indispensable declarar todas las condiciones médicas previas a la contratación del seguros para acceder a una cobertura limitada a 20 salarios básicos unificados luego de 24 meses de periodo de carencia ( tiempo de espera ). Lo que no se declare no tendrá derecho a beneficio alguno", aclara Vizcaíno.

En cuanto a pólizas de vida, la aseguradora puede solicitar exámenes médicos como prueba de salud. Esto en función de edad o de monto asegurado. Si la suma asegurada es muy alta es posible que la aseguradora requiera información financiera o patrimonial que respalde esa necesidad.

Las pólizas vehiculares depende de la cobertura

Los seguros vehiculares también están entre los más demandados. Una de las razones principales es el riesgo de siniestralidad y todos lo que esto implica. Aquí el propietario del vehículo debe tener en cuenta los gastos médicos por lesiones, los propios gastos de reparación del vehículo y las afectaciones a terceros.

Estos se adquieren mediante la firma de un contrato con la empresa aseguradora. Este contrato se llama póliza. Ahí se establece la cobertura que tendrá el vehículo, acorde a las necesidades y presupuesto de su propietario. Algunas incluyen gastos médicos o de remolque.

Las primas mensuales pueden ir desde los USD 5 y aumentan entre mayor cobertura tenga la póliza. Para decidirse por un seguro, es necesario evaluar el uso que se da al vehículo. No es igual el riesgo de un auto que viaja constantemente en carretera, que uno que solo se usa en la ciudad en ciertos días.

El procedimiento de contratación de seguro vehicular se lo puede hacer presencialmente o por Internet, dependiendo la empresa.

Existen algunos requisitos básicos para este producto. Si el vehículo es nuevo, es necesaria la copia de la factura y si es usado se debe realizar una inspección del automotor. A esto, se deberá presentar la copia de la cédula, la copia de la matrícula, el formulario de vinculación y el pago correspondiente.

