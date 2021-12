Reglamento de la ley tributaria alivia carga en contribución al patrimonio

Las personas naturales no pagarán impuesto al patrimonio sobre cuatro conceptos, según el reglamento de la Ley para el Desarrollo. Foto Freepik

Diana Serrano (I)

El reglamento para definir detalles de la aplicación de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia covid 19 ya está listo. El Ejecutivo expidió el reglamento este 29 de diciembre de 2021, el cual está pendiente de publicación en el Registro Oficial para su entrada en vigor.

Mediante este reglamento, el Gobierno busca aliviar el impacto tributario de algunas medidas, como explicó el subsecretario general de Gabinete de la Presidencia, Francisco Briones, días atrás.

Uno de los puntos donde se aligera la carga impositiva es en la contribución temporal al patrimonio de personas naturales y sociedades.

La ley establece que las personas con patrimonios superiores a USD 1 millón y USD 2 millones en sociedad conyugal deben hacer una contribución solidaria entre el 1% a 1,5% durante un año. Mientras que las empresas con un patrimonio superior a los USD 5 millones contribuirán con 0,8% durante dos años.

En el primer caso, el reglamento especifica que no se considerarán para el cálculo de dicha contribución el valor de los inmuebles que mantengan bosques primarios y zonas de diversidad ecológica, que no puedan ser explotadas o no generen ingresos; también, el valor patrimonial de tierras agrícolas improductivas, así como el valor patrimonial de la primera vivienda; es decir, la que se usa para vivir de forma habitual.

También no se incluirá el valor patrimonial proporcional de títulos o derechos de propiedad, que la persona posea en empresas o que ya haya pagado como contribución al patrimonio de las sociedades.

En el caso de las empresas, el reglamento establece mecanismos para evitar la doble imposición. Esto para que, si un grupo empresarial tributa, ya no deban hacerlo las compañías que lo conforman.

Para la contribución temporal al patrimonio de personas naturales, en el caso de sociedad conyugal, el reglamento establece que se deberá presentar una declaración individual, donde cada parte detalle la porción conyugal que le corresponde.

Asimismo, se especifica que las personas que hayan declarado el Impuesto a la Renta (IR) y del patrimonio de forma oportuna los últimos tres ejercicios fiscales, recibirán un descuento del 5% en el pago de la contribución.

Otro de los puntos importante de la Ley que se debían definir con el reglamento es el pago del IR para personas naturales.

En el reglamento consta el cambio en el rubro de gastos personales, donde se elimina el mecanismo de deducción y se establece la rebaja por gastos.

Esa reducción directa será de USD 1 000 para quienes ganan menos de USD 2 000 mensuales y de USD 500 para quienes perciben sobre esa remuneración. Los gastos que se considerarán para descontar son los de vivienda, salud, alimentación, vestimenta, turismo y educación, incluido en este último, los conceptos de arte y cultura.

El reglamento hace un detalle de que valores comprenden en cada rubro. No obstante, no establece ninguna excepción para el caso de enfermedades catastróficas, el cual es un factor de preocupación para los contribuyentes por los altos costos que este implica y que, anteriormente, se podían deducir por hasta un monto de USD 22 424.

En el documento también se especifica el proceso para la aplicación de algunos incentivos como la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) o al de Consumos Especiales (ICE).

Por ejemplo, para la aplicación de la tarifa 0% de IVA para los pañales, el documento detalla que se aplicará para los insumos que estén destinados al mercado infantil, que tenga en su empaque la leyenda ‘Pañal Popular‘, que la cubierta externa impermeable de cada unidad sea 100% polietileno, entre otros.

Algunas medidas de la Ley se aplican desde su vigencia el pasado 29 de noviembre como los cambios en el IVA o ICE, otras aplicarán desde el 1 de enero del 2022 como el nuevo régimen para emprendedores y negocios populares (RIMPE) y otras desde el 2023, como la declaración del IR con los ajustes que se aplicarán desde el próximo año.