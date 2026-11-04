La Proforma Presupuestaria 2027 avanza al Pleno con informe favorable

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

El trámite del presupuesto estatal para el próximo año ingresó a su fase decisiva en la Asamblea Nacional. Con una votación de ocho asambleístas a favor, la mesa legislativa de Desarrollo Económico aprobó el informe técnico que recomienda al Pleno la adopción formal del instrumento fiscal, dando luz verde al debate sobre la Proforma Presupuestaria 2027 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2027-2030 remitidas por el Ejecutivo.

Trámite de la Proforma Presupuestaria 2027 hacia el Pleno legislativo

El proyecto de ingresos y gastos estatales asciende a 50 213,09 millones de dólares.

El documento técnico concluyó que la propuesta presupuestaria cumple los parámetros jurídicos de la Constitución y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Durante las jornadas de deliberación, diversos asambleístas enfatizaron que el presupuesto trasciende la distribución contable, al estructurarse como un instrumento de política pública orientado a solventar demandas de la ciudadanía y mejorar las condiciones sociales del país.

La mesa especializada determinó que la Proforma Presupuestaria 2027 reúne los requerimientos técnicos y legales para que el pleno conozca su contenido y defina su pronunciamiento definitivo.

Asignaciones prioritarias en educación, salud y gobiernos locales

Los rubros sociales y las transferencias territoriales concentran las mayores partidas.

Dentro del desglose sectorial de la proforma, las preasignaciones fijadas por el ordenamiento legal destinan 6 681,29 millones de dólares al área de educación, constituyendo el rubro más alto del presupuesto.

En el ámbito de la salud pública, la asignación alcanza los 5 855,94 millones de dólares para la cobertura hospitalaria y programas sanitarios. A su vez, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) recibirán transferencias por 4 825,15 millones de dólares para la gestión de competencias locales, mientras que a las universidades y escuelas politécnicas se les asignan 1 443,35 millones de dólares bajo el esquema de la Proforma Presupuestaria 2027.

Financiamiento para 258 proyectos del Plan Anual de Inversiones

Alrededor de 3 000 millones de dólares se destinarán al desarrollo de obras específicas.

El componente de obra pública y capital se canalizará mediante el Plan Anual de Inversiones (PAI), cuyo monto proyectado bordea los 3 000 millones de dólares. Estos recursos económicos estarán asignados a la ejecución de 258 planes y programas en diversas áreas estratégicas.

El informe aprobado por la comisión subraya la necesidad de preservar estas partidas para sostener la construcción de infraestructura, dinamizar la economía nacional y generar empleo productivo en los diferentes territorios del país a través de la Proforma Presupuestaria 2027.

Declaraciones de la mesa legislativa sobre bonos sociales y vivienda

La dirigencia de la comisión resalta el enfoque de subsidios y transferencias directas.

Durante la sesión de aprobación, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, calificó al próximo periodo como el año de la inversión fiscal. En su intervención, señaló que entre las metas principales de la planificación constan el incremento de recursos destinados a los centros de educación superior y a los municipios y prefecturas.

Asimismo, mencionó la cobertura de transferencias monetarias y bonos sociales para más de dos millones de personas, junto a la dotación de soluciones habitacionales.

Plazos constitucionales y votación en un solo debate parlamentario

El documento pasa a conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional.

El proyecto presupuestario fue remitido por el Ejecutivo el viernes 30 de octubre de 2026 y tramitado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La comisión realizó el análisis y la entrega del informe dentro del plazo legal de 10 días establecido en la normativa.

El expediente legislativo será remitido a la Presidencia del Legislativo para su inclusión inmediata en el orden del día, donde los asambleístas resolverán la adopción de la proforma en una única sesión plenaria de debate, que se realizará este jueves 5 de noviembre de 2026, en la sesión No. 137, a partir de las 15:40.

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