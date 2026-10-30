Gobierno entregó la Proforma Presupuestaria 2027 a la Asamblea Nacional

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de octubre de 2026

La Proforma del Presupuesto General del Estado para 2027 asciende a 50 213 millones de dólares e incluye un aumento de recursos para inversión pública. El Gobierno presentó la propuesta ante la Asamblea Nacional el 30 de octubre de 2026.

El Plan Anual de Inversiones (PAI) contempla 2 998,54 millones de dólares. Esa cifra supera en alrededor de 563 millones al presupuesto codificado a septiembre de 2026, un incremento cercano al 23%, según el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.

Entre los proyectos que constan en el plan figuran el Quinto Puente y el Viaducto Sur, en Guayas; programas de vivienda y de desarrollo amazónico; la ampliación de la vía Yambo-Ambato; y el paso lateral Guaranda-Ambato.

También aparecen las residencias universitarias, el fortalecimiento de la atención en salud, el edificio del Museo Nacional del Ecuador, el distribuidor de tráfico Monay-IESS, el Mercado Central de Jipijapa y el Parque Tachina, en Esmeraldas.

La propuesta aumenta las asignaciones para los GAD

Los gobiernos autónomos descentralizados recibirían 4 346 millones de dólares en 2027 por el Modelo de Equidad Territorial y otras competencias. El monto representa un incremento aproximado de 618 millones, equivalente al 17%, frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026.

El documento señala que esos recursos financiarían obras y servicios como agua potable, alcantarillado, infraestructura vial, sistemas de riego, gestión ambiental y manejo de desechos sólidos.

El PAI también distribuye recursos entre entidades del Ejecutivo. El Ministerio de Infraestructura y Tecnología tendría 772,08 millones de dólares; el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, 504,15 millones; y el Ministerio de Defensa Nacional, 265 millones. Para el Ministerio de Salud Pública constan 209,84 millones, mientras que el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura tendría 163,58 millones.

Seguridad, protección social y educación concentran recursos

La Proforma contempla 4 251 millones de dólares para las instituciones del sector de seguridad. La asignación incluye al Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el servicio de atención a personas privadas de la libertad y el ECU 911, entre otras entidades.

Para bonos, pensiones y otros beneficios sociales, el Gobierno prevé 1 470,89 millones de dólares. El rubro incluye 670,81 millones para el Bono de Desarrollo Humano y su componente variable; 363,30 millones para pensiones de adultos mayores y Mis Mejores Años; y 144,48 millones para el Bono Joaquín Gallegos Lara.

A esa cifra se suman 3 955 millones de dólares en transferencias a entidades de seguridad social: 3 070 millones para el IESS, 546 millones para el Issfa y 339 millones para el Isspol. El monto total supera en 255 millones al presupuesto codificado a septiembre de 2026, de acuerdo con el boletín ministerial.

La propuesta asigna 5.855 millones de dólares al Sistema Nacional de Salud y 6 681 millones a educación inicial, básica y bachillerato. Para universidades y escuelas politécnicas prevé 1.652 millones, un aumento de 99 millones frente al presupuesto codificado a septiembre de 2026. Además, incluye 54,8 millones para el Programa Nacional de Residencias Universitarias.

El Gobierno proyecta un déficit menor

El Gobierno calcula que el déficit global de 2027 será 1 002 millones de dólares menor que el previsto en la Proforma de 2026. La propuesta suma amortizaciones de deuda, otras obligaciones y fuentes de financiamiento identificadas.

La programación se apoya en estos supuestos: un PIB nominal de 142 725 millones de dólares, crecimiento real de 2,5%, inflación promedio anual de 2,2%, un precio promedio de 66 dólares por barril de petróleo de exportación y una producción fiscalizada de 165,6 millones de barriles.

Estos parámetros sirven como base para estimar los ingresos, gastos y necesidades de financiamiento contemplados en la propuesta presupuestaria.

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