La asambleísta Mónica Alemán denuncia ingresos inflados en la proforma para 2027

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

La entrega del proyecto presupuestario del Ejecutivo ante la Función Legislativa abrió un debate político y económico este fin de semana. Tras la presentación formal realizada el viernes 30 de octubre de 2026 por el Ejecutivo, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Mónica Alemán, cuestionó con severidad la sustentación fiscal del documento económico, alertando sobre distorsiones en los cálculos financieros y criticando la celeridad con la que el oficialismo busca tramitar en la proforma para 2027, contemplada por 50 213 millones de dólares, durante el asueto nacional.

Cuestionamientos de Mónica Alemán a los rubros en la proforma

La legisladora alertó sobre un endeudamiento para gasto corriente y posibles ventas estatales.

La asambleísta Mónica Alemán denunció públicamente que el proyecto económico del Gobierno contiene ingresos inflados, endeudamiento programado para el pago de sueldos y la venta de activos petroleros.

La parlamentaria cuestionó la necesidad de acelerar el debate en los días de descanso y criticó que el texto se tramite en la Comisión de Desarrollo Económico, argumentando que por competencia legal le corresponde a la Comisión de Régimen Económico, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, Alemán señaló que esta decisión busca evadir una discusión con escrutinio público, interrogando por qué se pretendería esconder el contenido si fuese favorable para el país.

Obras estratégicas e inversión sectorial contempladas por el Ejecutivo

El Plan Anual de Inversiones alcanzará cerca de 3 000 millones de dólares en el ejercicio fiscal.

Por su parte, el documento entregado por el Gobierno señala que el Plan Anual de Inversiones (PAI) tendrá un incremento de aproximadamente 563 millones de dólares frente al codificado a septiembre de 2026, lo que representa un aumento cercano al 23%.

Entre las obras públicas prioritarias se detallan el Quinto Puente y Viaducto Sur en Guayas, planes habitacionales, el Programa de Desarrollo Amazónico, la ampliación de la carretera Yambo–Ambato, el paso lateral Guaranda–Ambato, el fortalecimiento de la atención médica, el edificio del Museo Nacional del Ecuador, el distribuidor de tráfico Monay–IESS, el Mercado Central de Jipijapa y el Parque Tachina en Esmeraldas.

Asimismo, se fijaron 5 855 millones de dólares para el Sistema Nacional de Salud y 6 681 millones de dólares para educación inicial, básica y bachillerato, mientras que las universidades y escuelas politécnicas recibirán 1 652 millones de dólares, sumado al Programa Nacional de Residencias Universitarias con 54,8 millones.

En el sector de la seguridad pública, que abarca a la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Defensa, atención a privados de la libertad y ECU 911, se presupuestaron 4 251 millones de dólares.

Asignaciones sociales, transferencias a GAD y seguridad social

Las partidas gubernamentales prevén montos específicos para gobiernos locales y jubilaciones.

El proyecto fiscal destina 4 346 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) por el Modelo de Equidad Territorial y otras competencias, lo que equivale a un aumento de 618 millones de dólares (17%) frente a septiembre de 2026 para sistemas de agua potable, alcantarillado, riego, vialidad y manejo de residuos.

En materia de protección social para sectores vulnerables se contemplan 1 470,9 millones de dólares en bonos y pensiones. En tanto, las transferencias a la seguridad social totalizan 3 955 millones de dólares, desglosados en 3 070 millones para el IESS, 546 millones para el ISSFA y 339 millones para el ISSPOL, reflejando un alza de 255 millones de dólares (7%) respecto a septiembre.

Supuestos macroeconómicos y reducción del déficit fiscal

Las estimaciones oficiales calculan el precio del crudo en 66 dólares por barril.

El documento presentado por el Ejecutivo fija un déficit global con una disminución de 1 002 millones de dólares respecto al año 2026. Los supuestos macroeconómicos que sustentan la programación contemplan un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 142 725 millones de dólares, una proyección de crecimiento real de la economía del 2,5%, una inflación anual promedio estimada en 2,2%, un precio de exportación de crudo situado en 66 dólares por barril y un volumen de producción fiscalizada de 165,6 millones de barriles de petróleo, cifras que sirven como base técnica para el cálculo de ingresos y gastos.

Trámite en Desarrollo Económico y comparecencias convocadas en feriado

Nueve entidades fueron citadas a sesiones parlamentarias este lunes 2 de noviembre.

Pese a los cuestionamientos normativos, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, convocó a cuatro sesiones consecutivas presenciales y virtuales este lunes.

El orden del día incluye avocar conocimiento de resoluciones del CAL y recibir las comparecencias del ministro de Desarrollo Económico, Bernardo Cordovez; secretario de la Administración Pública, José Julio Neira; Directora General del SRI, Alexandra Navarrete; ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga; ministro del Interior, John Reimberg y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

De forma telemática, a las 11:45, expondrán Yuri Colorado Márquez, presidenta de AME; Manuel Caizabanda, presidente del Congope y Elisabeth Herrera, presidenta de Conagopare Pichincha, marcando el arranque del análisis legislativo sobre la proforma general.

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