Asamblea frena la comparecencia del Ministro de Energía para hablar de la crisis eléctrica

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La Asamblea Nacional no debatirá la crisis eléctrica del país en la sesión prevista, luego de que la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) impulsó tres cambios en el orden del día este 20 de octubre. Las propuestas desplazaron el pedido del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Blasco Luna, quien solicitó la comparecencia del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum.
Luna planteó que el funcionario acuda al Pleno para informar sobre la situación del sistema eléctrico, en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia. El pedido buscaba que el ministro exponga detalles sobre las condiciones del sector y responda ante los legisladores.
Sin embargo, los asambleístas de ADN presentaron otras iniciativas para incorporar temas relacionados con contrataciones, auditorías y servicios municipales. La Asamblea aprobó esos pedidos y dejó fuera de la agenda el debate sobre la crisis energética.
La bancada de revolución Ciudadana criticó la falta de apoyo a la comparecencia del Ministro, por considerarlo urgente por la situación energética que vive el país. El cambio del orden del día se plantearon otros tres temas que sí recibieron el apoyo de los asambleístas, dejando por fuera un llamado al representante de energía.
La primera propuesta la presentó el asambleísta Adrián Castro, quien pidió que el Pleno conozca los procesos de contratación de conciertos en Azuay.
La segunda iniciativa, de Valentina Centeno, planteó un pronunciamiento de respaldo a las auditorías que ejecuta la Contraloría sobre la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua.
La tercera propuesta, presentada por Fernando Jaramillo, buscó que la Asamblea conozca el proceso de adquisición de seis camiones recolectores de basura por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo).