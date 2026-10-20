Asamblea frena la comparecencia del Ministro de Energía para hablar de la crisis eléctrica

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Asamblea Nacional no debatirá la crisis eléctrica del país en la sesión prevista, luego de que la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) impulsó tres cambios en el orden del día este 20 de octubre. Las propuestas desplazaron el pedido del asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Blasco Luna, quien solicitó la comparecencia del ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum.

Luna planteó que el funcionario acuda al Pleno para informar sobre la situación del sistema eléctrico, en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia. El pedido buscaba que el ministro exponga detalles sobre las condiciones del sector y responda ante los legisladores.

Sin embargo, los asambleístas de ADN presentaron otras iniciativas para incorporar temas relacionados con contrataciones, auditorías y servicios municipales. La Asamblea aprobó esos pedidos y dejó fuera de la agenda el debate sobre la crisis energética.

La bancada de revolución Ciudadana criticó la falta de apoyo a la comparecencia del Ministro, por considerarlo urgente por la situación energética que vive el país. El cambio del orden del día se plantearon otros tres temas que sí recibieron el apoyo de los asambleístas, dejando por fuera un llamado al representante de energía.

Tres propuestas de ADN cambiaron la agenda

La primera propuesta la presentó el asambleísta Adrián Castro, quien pidió que el Pleno conozca los procesos de contratación de conciertos en Azuay.

El legislador por #Azuay, @acastropiedra, cita que los artistas locales no participaron de los eventos que señalan los expedientes. Llama a que se investigue y contaste la información y documentación de los procesos de contratación de los conciertos para esclarecer los hechos… pic.twitter.com/0Uriz91tI4 — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 20, 2026

La segunda iniciativa, de Valentina Centeno, planteó un pronunciamiento de respaldo a las auditorías que ejecuta la Contraloría sobre la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua.

CAMBIO DEL ORDEN DEL DÍA | @ValenCenteno propone la siguiente solicitud:



➡️Respaldo a las acciones de auditoría y examen especial que ejecuta la Contraloría General del Estado sobre la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP- EP), de los cantones #Bolívar,… pic.twitter.com/UlJzcPz8ka — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 20, 2026

La tercera propuesta, presentada por Fernando Jaramillo, buscó que la Asamblea conozca el proceso de adquisición de seis camiones recolectores de basura por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo).

El legislador @JarajeinlawyerM pide transparencias el proceso de adquisición de seis camiones recolectores de basura por parte de la empresa pública metropolitana EMASEO EP. Señala que los camiones presentan: incumplimientos de especificaciones técnicas, fallas graves en… pic.twitter.com/Au4fVymarf — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 20, 2026

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