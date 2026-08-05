La producción de carne en Ecuador enfrenta un nuevo riesgo por El Niño

El sector ganadero de Ecuador está preocupado por los posibles daños que pueda ocasionar el fenómeno de El Niño, sobre todo si hay inundaciones en la Costa o sequía en la Sierra; esto incidirá en la producción de carne debido a la reducción del hato en menos de 1 millón de animales, como publicó este medio el 7 de julio de 2026.

La producción de carne de Ecuador amenazada por la llegada del fenómeno de El Niño

Ecuador tuvo 3,2 millones de cabezas de ganado en 2025, indica la última encuesta Espac del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De esas, 1,25 millones de animales se encuentran en la región del Litoral, la zona más propensa a inundaciones y bajo riesgo por el fenómeno de El Niño de 2026.

Según la Subsecretaría de Producción Pecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), las zonas con mayor susceptibilidad a inundaciones, anegamiento prolongado y pérdidas de pastizales corresponden principalmente a la región Costa y zonas bajas de derivación occidental. Estás son:

Manabí: Chone, Tosagua, Rocafuerte, Bolívar y zonas bajas del río Portoviejo.

Guayas: Daule, Salitre, Samborondón, Balzar, Santa Lucía y Yaguachi.

Los Ríos: Babahoyo, Vinces, Pueblo Viejo, Urdaneta y Mocache.

El Oro: Machala, Pasaje, Arenillas y Santa Rosa.

Esmeraldas y Santo Domingo

La mayor población ganadera se concentra en Esmeraldas y Manabí, según la encuesta Espac. Los ganaderos consideran que su ganado corre riesgo de quedar bajo el agua. Las dos provincias son productoras netas de carne para el consumo nacional.

Los ganaderos están preocupados por lo que pueda pasar con El Niño

David Pacheco, presidente de la Asociación de Ganaderos de Esmeraldas, comenta que los cantones Quinindé -donde se concentra la mayor cantidad de reses de la provincia- y Muisne se asientan sobre tierras muy planas y son más vulnerables a las inundaciones. El Niño pudiera intensificar el problema.

El exceso de agua provoca escasez de pastizales, el principal alimento del ganado, pero también enferma a los terneros recién nacidos con diarreas y neumonías. Los animales también pueden morir.

El ganadero del cantón El Carmen, Urbano Vera, explica que cuando hay mucha lluvia, el ganado se estresa. Al estar metido en el lodo y el agua hasta la rodilla, se les pelan las pezuñas, las patas, y se les cae el pelo. Les afecta tanto que no engordan y eso es un perjuicio, porque no se pueden vender.

Iván Montalvo, presidente de la Corporación de Ganaderos de Manabí (Corpogam), agrega que se resbalan, se caen o se desnucan al caer por pequeños precipicios; eso es una pérdida económica.

Los efectos de El Niño ya se sienten en la ganadería de Manabí y Esmeraldas

Los ganaderos de las provincias de Manabí y Esmeraldas comentan que desde inicios de julio se han presentado lluvias no tan fuertes y creen que es uno de los efectos de El Niño en Ecuador.

Según Pacheco y Montalvo, esas lluvias son inusuales en esta época que es seca, sin embargo, son bien recibidas, porque son beneficiosas para los pastizales, que se han recuperado. “Está lloviendo estos días y no debería llover, porque el invierno se acaba en junio. Estamos en agosto y son lluvias como si estuviéramos en febrero o marzo, iniciando el invierno”, dice Pacheco. En Manabí, llueve cada dos días, según Montalvo.

Los ganaderos coinciden en altas temperatura y humedad, atípicas para esta época. Es bueno que llueva, porque hay más comida para el ganado, pero si hay un exceso es un problema, comentan.

Pacheco indica que desde mediados de agosto de 2026 empezarán a dar vitaminas, desparasitantes y otros productos para inmunizar a los animales y que así estén preparados para El Niño. También, hacen ensilaje de maíz y pasto de corte para aprovisionarse de alimento.

Tanto Pacheco como Montalvo indicaron que mantienen conversaciones con el Ministerio de Agricultura para coordinar las medidas que se aplicarán en el sector. Pacheco expresa que se necesitan realizar trabajos y adecuaciones para proteger a la ganadería.

El dirigente de Corpogam, quien tiene su ganadería en Chone, cuenta que hay zonas de Manabí en la parte baja, como este cantón. Chone se inunda menos, sin embargo, la sedimentación ocasiona que los ríos se desborden. En Chone, el 85% de las familias vive de la ganadería. Por ello, indica que es necesario que se hagan obras de infraestructura y que ya solicitó al Ministerio de Agricultura.

La producción de carne está cara en Ecuador y El Niño influirá más

El dirigente de Esmeraldas dice que si las lluvias son intensas por El Niño se sentirá un efecto en la ganadería de Ecuador, como falta de reses para la venta y la producción de carne.

Durante la época de lluvias es difícil sacar los animales a las ferias, por la falta de accesos. “Puede que haya menos disponibilidad de animales para la venta.

En este momento, dice, hay menos ganado en la provincia, debido a la reducción del hato ganadero nacional. Los comerciantes han tenido dificultad para adquirir reses para el faenamiento y ha habido poca carne en las tercenas de los mercados de Esmeraldas.

En Esmeraldas, la libra de ganado en pie (una vaca) está entre 1,05 hasta 1,20 dólares, mientras que un torete de engorde se cotiza entre 1,20 y 1,30 la libra, asegura Pacheco.

Rodolfo Zambrano, otro ganadero de Chone, comenta igualmente que los precios están altos en su zona. Una vaca se vende a 1,10 la libra, cuando antes estaba en 0,80 centavos; y la de un torete está en 1,25 frente a 1 dólares de meses anteriores.

Este productor que se dedica a la cría y engorde de ganado para el camal de Agropesa (grupo Favorita) opina que es urgente una repoblación ganadera. Pero, además, que se den créditos a bajas tasas de interés para esta actividad. Para la crianza y engorde de un ternero se necesitan siete meses, para luego venderlo. Por ello, se necesita una línea de crédito a una tasa baja.

Según Zambrano, debido a la falta de apoyo crediticio es que la gente que se dedicaba a la ganadería se cambió a la siembra de plátano, yuca, piña o cacao, como sucede en Manabí.

El Ministerio de Agricultura tiene este plan frente a El Niño

El Ministerio de Agricultura informó que ejecuta el Plan de Contingencia y Prevención Agropecuaria ante el Evento El Niño. Hay tres ejes de acción: Prevención (antes), Respuesta (durante) y Recuperación (después).

En el sector pecuario, la estrategia busca salvaguardar la salud, productividad y vida del hato ganadero, asegurar el abastecimiento alimentario y proteger los medios de vida de las familias rurales.

Una de las acciones es la Reserva Estratégica Forrajera Nacional, que se elabora a escala nacional con material forrajero conservado. Se utilizan las máquinas de la Unidad de Producción y Conservación de Pastos y Forrajes: 84 ensiladoras, 85 picadoras, 47 segadoras y 15 motoguadañas.

Esta maquinaria está distribuida en el país en las Direcciones Distritales de cada provincia, que se operan bajo la modalidad de prestación de servicio para la elaboración de silo. Además se cuenta con 765 tanques de 180 litros para almacenar silo. Para ser beneficiario, el productor debe entregar el 10% del material forrajero producido. Este es para la Reserva Estratégica Forrajera Nacional, con el fin de garantizar alimento durante épocas de escasez de pastos.

En las provincias de Chimborazo y Bolívar, y en las bodegas del MAGP están las máquinas que se utilizan para la producción de forraje, disponibles para la prestación a los ganaderos. Actualmente, la reserva tiene un stock de 157 123 kilos de material forrajero conservado.

Maquinaria para que los ganaderos produzca alimento

Mientras tanto, el Ministerio informó a este medio que las acciones de la fase de prevención ya se encuentran en ejecución. Se ha entregado material forrajero a las zonas más vulnerables.

La intervención prioriza los cantones y parroquias de las 17 provincias declaradas en alerta por saturación de suelos e inundaciones, con focalización en las provincias del Litoral y estribaciones de cordillera.

Según la Secretaría de Estado, se ha hecho entrega de ensilaje, se realizan capacitaciones técnicas y se levantan los padrones de ganaderos en zonas de riesgo.

El impacto económico de El Niño en la ganadería

Las evaluaciones técnicas del Plan de Acción y escenarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos proyectan que El Niño provocará pérdida por la caída productiva. Se calculan pérdidas de aproximadamente 139,3 millones de dólares a causa del estrés hídrico, deterioro de pastos y menor conversión alimenticia.

Las pérdidas por mortalidad del ganado se proyectan en 1,9 millones de dólares por ahogamiento y patologías asociadas a la humedad excesiva.

El fenómeno de El Niño impactará al sector agropecuario

Preguntas frecuentes sobre los efectos de El Niño en la producción de carne en Ecuador