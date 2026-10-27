Paute Molino recupera 105 MW tras mantenimiento mayor de una unidad

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La central hidroeléctrica Paute Molino volvió a contar con una unidad de generación de 105 megavatios (MW), una vez que concluyeron los trabajos de mantenimiento mayor realizados en la unidad número 2. La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) informó este 27 de octubre de 2026 que la intervención tomó 46 días y, una vez finalizadas las labores, la unidad fue declarada disponible por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

El mantenimiento se efectuó después de más de dos décadas desde la última intervención de este tipo en ese equipo. La acción forma parte de las actividades programadas para conservar la operatividad de las instalaciones de generación eléctrica.

Una intervención integral en los principales componentes

El mantenimiento mayor de la unidad incluyó una revisión completa de sus componentes principales. Según dijo Celec, el objetivo fue preservar el funcionamiento del equipo, reducir riesgos operativos y extender su vida útil.

Entre las labores ejecutadas constan el desmontaje del rotor, cuyo peso supera las 200 toneladas, para acceder al estator. También se realizaron trabajos de reemplazo de barras y sensores de temperatura, además del reacuñado del estator.

Las tareas permitieron intervenir elementos considerados esenciales para el funcionamiento de la unidad de generación y preservar la confiabilidad operativa de las centrales eléctricas.

La central es la de mayor capacidad del complejo

La central Paute Molino dispone de una capacidad instalada de 1 100 MW. Además, es la hidroeléctrica más grande del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral y una de las principales fuentes de generación eléctrica de Ecuador.

Con la finalización del mantenimiento mayor de esta unidad de 105 MW, la infraestructura de generación continúa operativa dentro del sistema eléctrico, con una unidad que ha sido declarada disponible para su funcionamiento luego de completar la intervención técnica. Sin embargo, Celec no precisó si tras los trabajos, la estructura producirá más energía.

Trabajos técnicos especializados en la unidad

Dentro del proceso también se efectuó mantenimiento de conexiones eléctricas y la sustitución del intercambiador de calor del cojinete de la turbina.

En las actividades participaron técnicos de Celec Sur, personal del Centro de Investigación y Reparación de Turbinas (CIRT) y especialistas de la empresa fabricante Voith. Los trabajos se ejecutaron bajo los estándares técnicos y recomendaciones del fabricante.

Mazar vuelve a bajar

Los trabajos en Paute Molino se dieron a conocer en momentos en los que existe gran atención en el desempeño del complejo hidroeléctrico, debido al estado del embalse de Mazar, cuyo nivel ha variado en los últimos días por las lluvias y el consumo de energía.

A las 12:00 de este martes, la cota de la central Mazar registraba una reducción. El embalse pasó de 2 124,02 metros sobre el nivel del mar (msnm) del lunes a 2 123, 36 (msnm), con corte a las 12:00 de este martes.

La disminución genera presión hídrica en la estructura, en medio del estiaje y como efecto del fenómeno de El Niño.

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