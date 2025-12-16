La generación hidroeléctrica redujo su participación en el sistema eléctrico del Ecuador este martes 16 de diciembre de 2025, en un contexto marcado por la escasez de lluvias. Aunque el agua siguió siendo la principal fuente de energía, su aporte se ubicó por debajo de los promedios recientes.

Más noticias

Producción hidroeléctrica de Ecuador

Hasta las 12:00 de este 16 de diciembre de 2025, la producción eléctrica total alcanzó 45 989 megavatios hora (MWh). De ese volumen, las centrales hidroeléctricas aportaron 26 369 MWh, equivalentes al 57,4% del total, según el reporte de producción en tiempo real del Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Esta participación refleja una caída frente a días previos. El 14 de diciembre, las hidroeléctricas cubrieron el 60,4% de la generación diaria, mientras que el promedio mensual hasta esa fecha fue del 70,1%.

La brecha se vuelve más evidente al comparar los datos diarios con el desempeño anual. En el acumulado del año, la generación hidroeléctrica representó el 82,4% del total, muy por encima del registro observado este 16 de diciembre.

Escasez de lluvias impacta en el sistema

La reducción del aporte hídrico ocurre en medio de una menor disponibilidad de lluvias en Ecuador, lo que limita la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que Ecuador registra escasas lluvias y temperaturas más altas de lo habitual, debido al ingreso de masas de aire seco. Hasta el 21 de diciembre no se esperan precipitaciones significativas a escala nacional.

El pronóstico prevé lluvias dispersas en la Amazonía, esporádicas en la Sierra y focalizadas en el norte del Litoral, una situación que incrementa el riesgo de secado de suelos y de incendios forestales.

Este escenario obliga al sistema eléctrico a apoyarse en otras fuentes para cubrir la demanda nacional.

Le puede interesar: Inamhi advierte descenso de temperatura en al menos cuatro provincias de Ecuador

Mayor uso de generación térmica e importaciones

Ante la menor producción hídrica, la generación térmica alcanzó 15 592 MWh, lo que representó el 33,9% del total producido. Además, el país importó 3 915 MWh, equivalentes al 8,5% del suministro disponible.

Las renovables no convencionales tuvieron una participación marginal, con apenas 99 MWh.

Los datos evidencian cómo la variabilidad climática impacta de forma directa en la matriz eléctrica ecuatoriana. La caída del aporte hídrico refuerza la dependencia de fuentes térmicas y de importaciones en periodos de poca lluvia.

Información externa: Cenace

Te recomendamos