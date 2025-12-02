El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador (Inamhi) emitió una nueva advertencia meteorológica, esta vez en cuanto al descenso de temperatura en ciertas áreas del país.

Descenso de temperatura en zonas de cordillera

El Inamhi emitió una alerta de descenso de la temperatura en las zonas de cordillera de los Andes. Esta está vigente desde las 04:00 de este martes 2 de diciembre hasta las 08:00 del 5 de diciembre de 2025.

Según la información difundida, el Instituto espera un descenso significativo de la temperatura en sectores altos de la cordillera.

Estas condiciones climáticas afectarán entres niveles a varias provincias de Ecuador. Dependiendo la zona, pueden presentarse valores entre 5° C y por debajo de 0° C con posibilidad de heladas y mayor sensación de frío.

Según estos niveles, estas son las afectaciones y zonas contempladas en la alerta. Las temperaturas previstas dependen de la altitud del lugar:

Nivel medio (5° C a 3° C): provincias afectadas: Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. En mínima medida, también se incluye a Morona Santiago.

Nivel alto (3° C a 0° C): Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo

Nivel muy alto (-0° C): Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo

⚠ Advertencia Meteorológica–Descenso de Temperatura

📍Zona: Cordillera de los Andes–Ecuador

📅Vigencia: Desde las 04h00 del 2 de diciembre hasta las 08h00 del 5 de diciembre de 2025

Altas temperaturas diurnas

En contraposición a estas condiciones, en varias provincias de Ecuador habrá altas temperaturas diurnas, acompañadas de radiación ultravioleta alta y muy alta.

Por ejemplo, en Pichincha, las temperaturas durante el día podrían alcanzar los 24 °C y presentar un cielo poco nuboso, lo que permite el paso de los rayos solares.

Así mismo, el Inamhi emitió una advertencia para el sur de Ecuador debido a altas temperaturas diurnas y radiación ultravioleta en niveles que pueden llegar a extremadamente altos.

Estas condiciones afectan a las capitales de Cañar, El Oro, Azuay, Loja y Zamora Chinchipe.

Pronóstico Extendido Zona Sur Ecuador (2 días), enfocado en las capitales de cada provincia de la zona sur Ecuador.

