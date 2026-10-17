Celec concluye mantenimiento de subestaciones y refuerza el sistema eléctrico nacional

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), a través de su unidad de negocio Transelectric, concluyó los mantenimientos programados en varias subestaciones de transmisión como parte de las acciones para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión (SNT). Así lo informó la corporación la mañana de este sábado 17 de octubre de 20216.

Los trabajos se desarrollaron durante la madrugada de este sábado en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Las intervenciones se realizaron en las subestaciones de Ambato (Tungurahua), Jivino (Sucumbíos), Quevedo (Los Ríos), San Gregorio (Manabí) y Nueva Babahoyo (Los Ríos).

Trabajos de Celec buscarían reducir riesgos en la red eléctrica

Las labores incluyeron el mantenimiento de transformadores y la corrección de puntos críticos dentro de la infraestructura de transmisión eléctrica.

Según CELEC, estas acciones tienen como objetivo reducir riesgos operativos, mejorar el desempeño de los equipos y garantizar la confiabilidad del sistema que transporta la energía a nivel nacional.

Nueva Babahoyo incorpora una subestación móvil

Como parte de las intervenciones, la gerente de Transelectric, Olga Espinoza, supervisó la instalación de una subestación móvil en Nueva Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Según el comunicado de la corporación, la incorporación de este equipo permitirá reforzar el sistema eléctrico de la zona, brindando soporte al suministro de energía y fortaleciendo la capacidad operativa ante el crecimiento de la demanda.

Gobierno busca fortalecer la seguridad energética

Las autoridades señalaron que la nueva infraestructura aportará una mayor confiabilidad en el servicio de transmisión y contribuirá a mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional, a través de CELEC EP y Transelectric, buscarían reforzar el Sistema Nacional de Transmisión y garantizar una mayor seguridad energética para el país.

Así se encuentra Mazar este sábado 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre de 2026, la central hidroeléctrica Mazar registró una cota de 2.123,84 metros sobre el nivel del mar (msnm), lo que representa un incremento de 0,67 metros en las últimas 24 horas respecto a los 2.123,17 msnm reportados el día anterior.

Pese a esta recuperación, el embalse aún se mantiene a 8,84 metros del nivel crítico establecido en los 2.115 msnm y a 25,84 metros del nivel de apagado total, fijado en los 2.098 msnm. Además, el caudal se ubicó en 26,91 metros cúbicos por segundo, con una variación positiva del 0,12% en comparación con las últimas tres horas.

A pesar del aumento registrado en el nivel del embalse, la central continúa sin aportar energía al Sistema Nacional Interconectado.

La generación permanece en 0 MWh, equivalente al 0% de su capacidad operativa, mientras que ninguna de sus dos turbinas se encuentra en funcionamiento (0 de 2 activas). La evolución de la cota y del caudal sigue siendo monitoreada debido a la importancia estratégica de Mazar dentro del sistema hidroeléctrico ecuatoriano.

Celec termina trabajos de mantenimiento; preguntas frecuentes

❓ ¿En qué subestaciones eléctricas realizó mantenimientos CELEC EP el 17 de octubre de 2026? CELEC EP, a través de Transelectric, concluyó los mantenimientos programados en cinco subestaciones: Ambato, Jivino, Quevedo, San Gregorio y Nueva Babahoyo.

Los trabajos se ejecutaron durante la madrugada del sábado 17 de octubre de 2026, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Las intervenciones incluyeron mantenimiento de transformadores y corrección de puntos críticos para fortalecer el Sistema Nacional de Transmisión. ❓ ¿Para qué sirven los mantenimientos realizados por CELEC en las subestaciones eléctricas de Ecuador? Los mantenimientos buscan reducir riesgos operativos, mejorar el funcionamiento de los equipos y reforzar la confiabilidad del sistema de transmisión eléctrica nacional.

Las intervenciones forman parte de las acciones de CELEC EP y su unidad Transelectric para fortalecer la infraestructura que transporta la energía eléctrica en el país y contribuir a la estabilidad del sistema. ❓ ¿Qué función cumple la subestación móvil instalada en Nueva Babahoyo, en Los Ríos? La subestación móvil busca reforzar el sistema eléctrico de la zona, apoyar el suministro de energía y fortalecer la capacidad operativa ante el crecimiento de la demanda.

La gerente de Transelectric, Olga Espinoza, supervisó la instalación del equipo durante las intervenciones del 17 de octubre de 2026. Según CELEC EP, esta infraestructura contribuirá a mejorar la confiabilidad del servicio de transmisión eléctrica. ❓ ¿Cuál es el nivel del embalse de Mazar el 17 de octubre de 2026 y qué distancia mantiene de su nivel crítico? El embalse de Mazar registró una cota de 2.123,84 metros sobre el nivel del mar (msnm), es decir, 8,84 metros por encima del nivel crítico de 2.115 msnm.

El nivel aumentó 0,67 metros en las últimas 24 horas, frente a los 2.123,17 msnm registrados el día anterior. Sin embargo, la central hidroeléctrica continúa sin generar energía y se mantiene en 0 MWh, con sus dos turbinas fuera de funcionamiento. ❓ ¿Cuánta energía genera la central hidroeléctrica Mazar actualmente, según el reporte del 17 de octubre de 2026? La central hidroeléctrica Mazar registra una generación de 0 MWh, equivalente al 0% de su capacidad operativa, con ninguna de sus dos turbinas activa.

Aunque el embalse presentó una recuperación en su nivel, el caudal se ubicó en 26,91 metros cúbicos por segundo y la central continuó sin aportar energía al Sistema Nacional Interconectado. Las autoridades mantienen el monitoreo de la cota y el caudal debido a la importancia de Mazar para el sistema hidroeléctrico ecuatoriano.

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