OCP repara la tubería para bombear en dos días

Las trazas de petróleo en las piedras y orillas del río Coca preocupan a los habitantes de las comunidades de Orellana y Napo.

El Ministerio del Ambiente asegura que da seguimiento para determinar la magnitud de los daños y las sanciones administrativas, si cabe el caso, a la empresa que maneja el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Estas dependerán del resultado de los análisis medioambientales y si la empresa incumple con las normativas de remediación.

Bianca Dager, viceministra de Ambiente, dice que aún levantan información de una mancha en tierra y trazas del hidrocarburo en el río cercano al sitio de la rotura del tubo del OCP en San Luis, sector Piedra Fina en Napo. El daño ocurrió el 28 de este mes por la caída de una roca sobre el ducto.

#SOSDerrameAmazonía No hubo alertas, no hay protocolos, no hay control de la contaminación y aun así el gobierno de @LassoGuillermo quiere duplicar la producción petrolera.@Ambiente_Ec @RecNaturalesEC @EPPETROECUADOR Urge responsabilidad.@CorteConstEcu @CIDH #NoMásImpunidad pic.twitter.com/6V76uYWMZJ