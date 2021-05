Necesidades de financiamiento que hereda el nuevo Gobierno subieron de USD 8 700 millones a 11 600 millones

Mónica Orozco y Sara Ortiz (I)

El Ministerio de Economía y Finanzas ajustó, antes del cambio de Gobierno, las necesidades de financiamiento fiscales, es decir, la cantidad de recursos que el nuevo Gobierno debe conseguir para cubrir todos los gastos y obligaciones previstos para este año.

La información consta en el informe de labores del ministro de Economía saliente, Mauricio Pozo, que detalla las acciones efectuadas por su administración desde octubre del 2020 hasta mayo del 2021.

En ese documento se señala que: “En términos de las finanzas públicas, el 2021 estima necesidades totales de financiamiento por USD 11 600 millones, cifra que difiere sustantivamente de los más de USD 20 mil millones del 2020 y del 2019. Estas cifras se ajustaron recientemente, pues para este año se mantenía un valor de necesidades de financiamiento de USD 8 700 millones”.

En el documento no se detallan las razones del incremento. Para cubrir ese valor, según señala Pozo en el texto, se prevén desembolsos de los multilaterales para este año de USD 3 600 millones.

En el documento también se detalla que al cierre de abril se cumpliría el cierre del primer cuatrimestre del 2021 para las revisiones del programa con el FMI. Entre los requisitos para acceder al primer desembolso del FMI de USD 400 millones de este año está el cumplimiento de las metas macroeconómicas y la aprobación de la Ley de Defensa de la Dolarización.

“Ambos requisitos han sido superados y por tanto se viabilizan esos recursos que seguramente se entregarán con la gestión del siguiente gobierno”, apunta.

Además, señala que en enero 2021 se concretó un convenio entre la DFC (Development Financial Corporation) del gobierno de los Estados Unidos y el MEF de Ecuador que abre un financiamiento de USD 3 500 millones a 8 años plazo y al 2.25% anual más LIBOR.

Ese proyecto de financiamiento operará con la monetización de activos del Estado con propósitos de reemplazar deuda cara por más barata y promover mecanismos de reactivación económica.

“Se ha trabajado con la recolección de información que viabilicen los distintos proyectos de crédito. Será el siguiente Gobierno el que concrete la recepción de estos fondos derivados de este acuerdo sin duda altamente ventajoso para el país”, apuntó el Ministro.

Financiamiento de vacunas quedó cubierto, según Pozo

Entre diciembre 2020 y mayo 2021, el Gobierno ha estimado 20,1 millones de vacunas por un monto total de USD 203,6 millones, en contratos con las farmacéuticas Pfizer, Astrazeneca, Sinovac y el plan Covax.

De esos recursos previstos, a mayo 2021, Finanzas entregó USD 75,2 millones en anticipos, restando por pagarse USD 128,5 millones. “Estas cifras están debidamente presupuestadas y reservada la liquidez necesaria, pues la salud siempre fue la prioridad del programa económico”.

Atrasos de USD 1 161 millones hasta abril

En materia de atrasos, el Ministerio de Finanzas informó que determinó una política para la atención de esas obligaciones, sustentada en la realidad de la caja fiscal, el monto y antigüedad de estos valores, la coyuntura económica y política, la forma de pago, la liquidación de deudas, el cronograma de pagos y la depuración de cuentas por pagar.

Al 31 de diciembre de 2020 el monto total de atrasos fue de USD 1 210 millones, de los cuales USD 397 millones correspondían al sector privado y USD 813 millones al sector público.

Sin embargo, según el informe del Ministro de Finanzas saliente, de años anteriores persisten cuentas por pagar por USD 718 millones que no podrían ser parte de los atrasos, “pues son compromisos no cerrados, algunos no tienen sustento, otros se encuentran en disputas, entre otras particularidades”.

A septiembre 2020, los atrasos superaban los USD 3 600 millones. Para el cierre de abril 2021 se estima un monto de atrasos de USD 1 161 millones, “sin incluir lo que se defina en las negociaciones del pago del 40% de las pensiones a la seguridad social que asciende a USD 913 millones”.