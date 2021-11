Municipios reclaman USD 140 millones al Estado

Diana Serrano (I)

La urgencia de entrega de recursos económicos del Gobierno a los municipios fue uno de los puntos expuestos en el análisis de la Proforma Presupuestaria del 2022.

Alex Rojas, delegado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), señaló este lunes 8 de noviembre del 2021 que existe una deuda de más de USD 140 millones por devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 2020.

“Nos encontramos en un limbo, sabemos que el Ministerio (de Finanzas) debe entregar hasta el 2 de enero esos recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), pero no se lo hace y eso genera retrasos, como en el pago de sueldos”, manifestó Rojas.

En la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, donde compareció el representante de la AME, expuso que este retraso en el pago de la deuda perjudica, sobre todo, a las municipalidades pequeñas. “Hay municipios de la Costa que no tienen para pagar sueldos, que tienen embargos”, sostuvo.

La preocupación de AME radica en que estos montos no han sido reconocidos como deuda por el Ministerio de Finanzas, según Rojas.

La subsecretaria del equipo técnico del Ministerio, Olga Núñez, explicó que la participación para los GAD en 2020 fue menor, “entonces la deuda que se señala es por la reducción de ingresos”, explicó. Además, señaló que los dineros pendientes por la devolución de lVA, dispuesta por la Corte Constitucional en junio de este año, se está tramitando.

La funcionaría agregó que el manejo directo de la recaudación de este tributo permitirá a los GAD un ahorro de 300 millones; con lo cual, llegarían a recibir USD 3 317 millones de presupuesto.

Sin embargo, el delegado de AME expresó su preocupación en la reducción de recursos para el próximo año en algunos rubros; por ejemplo, en la competencia de preservación y mantenimiento del patrimonio cultural y la competencia de tránsito.

Destacó también algunos puntos “coherentes” como de la Ley Amazónica donde se respeta el 5% de asignaciones, mencionó.

La preocupación de falta de recursos también es de otros organismos como Consorcio De Gobiernos Autónomos Provinciales Del Ecuador (Congope).

Isabel Proaño, directora ejecutiva, manifestó que en la proforma del 2022 no constan USD 94 millones de deudas de acciones de las empresas eléctricas y USD 10 millones de dragado para cuatro provincias. Además, indicó que no existe constancia de recursos para los convenios FINGAD; sobre todo, del saldo en efectivo del FINGAD 3, para el cual se acordó un pago de USD 1 millón que no se llegó a finiquitar.