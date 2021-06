Ministro de Trabajo: ‘Se va a cumplir con bono de USD 500, hay un decreto’

Priscilla Alvarado. Redactora (I)

Entrevista a Patricio Donoso, ministro de Trabajo



Usted ha anunciado la entrega de una nueva Ley laboral, ¿qué sucederá con el texto borrador que le dejó el Gobierno anterior?

Lo del Gobierno anterior debe ser una reforma al Código, lo que nosotros presentaremos ahora es una nueva ley, integral, que genere un ambiente amigable, que facilite la vida de trabajadores y empleadores, que se respeten los derechos de todos. Esta se llamará Ley Orgánica de Oportunidades de Empleo y es un marco regulatorio diferente y moderno.

Entonces, ¿no va a acoger ninguna de las propuestas que dejó el Gobierno anterior en ese borrador? Por ejemplo, se hablaba de cambios en la jubilación patronal.

Son insumos que, si ya están presentados tienen que tramitarse, pero nosotros vamos a presentar un nuevo proyecto. Hay 5,5 millones de desempleados o gente en la informalidad, en ningún proyecto de ley, ni Código de Trabajo se menciona a ese grupo de personas. Queremos promover una norma que ampare a esos desempleados y jóvenes, para que se incorporen a la formalidad. Hay que implementar sistemas de contratación productivos con temporalidad.

¿Qué quiere decir temporalidad?



Son sistemas para que los jóvenes no dejen de estudiar para trabajar. Si les permitimos que trabajen en tiempo parcial vamos a lograr que ganen dinero para su familia, experiencia y dignidad.



¿Un contrato por horas?

Tiempo parcial. La Constitución prohíbe el trabajo por horas.



¿Con la reforma habrá reglas distintas para los nuevos empleados que se contraten? ¿Qué pasa con los que ya tienen un empleo ahora?



El Código de Trabajo se mantiene y se enfoca en los trabajadores del sector privado que ya tienen empleo y se respetan todas sus garantías. El proyecto complementará para quienes accedan a un nuevo empleo en el sector privado.

¿Eso no puede generar que las empresas reduzcan empleados bajo el Código de Trabajo y contraten bajo el otro esquema legal más flexible?

No, porque el Código de Trabajo garantiza el derecho de los trabajadores que ya están en nómina. No se van a borrar esos derechos; por lo tanto, esos trabajadores seguirán bajo ese esquema.

La gente está hablando de una flexibilización de los derechos laborales y eso podría ser una traba en el debate de una reforma laboral.

Los derechos de los trabajadores no se los toca. El Código del Trabajo no se topa, por lo tanto, los derechos de los trabajadores permanecen vigentes.

¿La jubilación patronal y las utilidades van a formar parte de esta ley?

La famosa jubilación patronal no ha servido para conservar empleo, al contrario, ha servido para perderlo. Trabajaremos ese tema, pero con mucha cabeza y corazón porque es sensible.



El proyecto, ¿ya está redactado?



Estamos redactando. Yo quiero adelantarme a pedir una audiencia con la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea y presentar los conceptos. Yo tengo experiencia en cómo aprobar una ley y sé que se aprueba a través del diálogo. También, cuál es la forma adecuada de llegar a los diferentes bloques legislativos. Hay que reunirse con empresarios y trabajadores.



¿Cuánto tiempo va a tomar esta etapa de comunicar?



En las próximas semanas se enviará el proyecto, pero la fecha y decisión la tiene el presidente Guillermo Lasso.



¿Cuál será su principal argumento para sentarse con los sindicatos porque le van a ver como un representante de los empleadores?



Diciéndoles que no se toparán esos derechos. Los trabajadores quieren estabilidad, seguridad social. Yo también he sido trabajador. Nada es más digno que un empleo estable y nada más precario que no tener trabajo.

¿Seguirá el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo?



Sí, toda la cooperación para coadyuvar en este trabajo. Los gobiernos europeos, multilaterales de crédito e incluso la embajadora Ivonne Baki también están interesados y quieren cooperar.

El Gobierno anterior ofreció un bono de USD 500 a la gente que perdió su empleo en 2020. ¿Se van a entregar los recursos en este gobierno o se reemplazará con otras ayudas?

Hablé de este tema con el Ministro de Finanzas y mientras exista el Decreto se va a cumplir. Aún hay que hacer un cruce de datos, ver cuántos empleos de aquellos que se perdieron ya se recuperaron.



¿Se mantendrá la Ley humanitaria?

Con esa norma se lograron recuperar 70 000 empleos y se evitó que muchos perdieran el trabajo. En mi opinión, no es una Ley perfecta, pero fue buena porque se lograron salvar miles de empleos. La ley dice que esas condiciones duran por un año y se pueden prorrogar por un año más. Eso dice la ley y hay que respetarla.

Los trabajadores esperaban una revisión a esa norma que ya ha afectado sus ingresos por casi un año.

La pandemia hizo que hubiese la necesidad de aprobar esa ley. Si se avanza en la vacunación se reactivará la economía y el empleo. La razón de la pérdida de los empleos y la razón por la que se puso en vigencia la ley es la pandemia.

¿Qué trámite requiere la renovación de aspectos contemplados en la Ley como la jornada reducida, los acuerdos, el contrato ‘emergente’?

Básicamente la decisión de la empresa.

Hoja de vida



Patricio Donoso es arquitecto por la Universidad Central. Tiene especialidades en Economía, Auditoría, temas societarios y Ciencias Políticas. Presidió el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, entre otros. Fue legislador.