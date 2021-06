‘No se va a tocar a nadie que gane por debajo de USD 934 al mes’, dice el Ministro de Economía

Mónica Orozco (I)

El ministro de Finanzas, Simón Cueva, explicó hoy, 11 de junio del 2021, que la reforma tributaria no será un proceso de sorpresa, sino de discusión y de diálogo.

Aunque prefirió no adelantar detalles específicos de la reforma, ratificó que se procurará que los más ricos serán los llamados a contribuir.

Además, Cueva anunció que no habrá cambio en el impuesto a la renta para quien gane USD 11 212 al año o 934 al mes, cifra que actualmente es la base exenta de ese tributo.

“La base exenta no se piensa cambiar, no se piensa tocar a nadie por debajo de ese umbral; no habrá cambio en el impuesto a la renta para ese segmento”, dijo Cueva.

A partir de ese valor hacia arriba, explicó que habrá que “pensar y analizar técnicamente y con mucho detalle cómo hacer una reforma que permita las personas que tienen más ingresos contribuyan más y se reduzca el gasto tributario”.

Este último, también conocido como gasto fiscal, es todo beneficio o incentivo económico impositivo por el cual el Estado deja de recibir ingresos. Ahí entran, por ejemplo, exoneraciones, devoluciones, tarifas del 0% de los impuestos al valor agregado o a la renta o reducción de porcentajes a favor de ciertos grupos de contribuyentes.

El objetivo de todo esto será reducir esas exenciones para que los ecuatorianos que más recursos tienen paguen lo que les corresponda, indicó Cueva.

Además, dijo que se avanzará en la lucha contra la evasión tributaria.