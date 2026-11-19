Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El embalse de Mazar constituye una de las principales reservas de agua para la generación de electricidad en Ecuador y forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral. Durante noviembre, sus niveles de agua muestran una tendencia de descenso, mientras los registros de operación de la central reflejan variaciones en la producción eléctrica y el funcionamiento de sus turbinas.

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¿Cuál es el nivel del embalse de Mazar este jueves 19 de noviembre?

A las 07:00 de este jueves 19 de noviembre de 2026, el embalse de Mazar registró una cota de 2 120,01 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.), según los datos del monitor independiente Hidro Info Bot.

La cifra representa una reducción de 78 centímetros respecto al registro del miércoles 18 de noviembre, cuando el embalse alcanzó los 2 120,79 metros.

Con este nuevo nivel, Mazar quedó a cinco metros de la referencia crítica de 2 115 metros y a 22 metros de la cota de 2 098 metros, que el monitor identifica como el nivel de apagado.

Mazar reduce su generación eléctrica y opera con una turbina

Los registros de este jueves también muestran cambios en la producción de electricidad de la central hidroeléctrica.

A las 07:00, Mazar generó 58,47 megavatios (MW), equivalentes al 34% de su capacidad. La central operó con una de sus dos turbinas.

El miércoles 18 de noviembre, a la misma hora, la hidroeléctrica generó 120,94 MW, equivalentes al 71% de su capacidad, con sus dos unidades encendidas.

Esta información le puede interesar: Embalse de Mazar vuelve a perder agua y se acerca a su nivel crítico este 17 de noviembre

El caudal de ingreso de agua a Mazar aumenta

Otro indicador del reporte corresponde al caudal de ingreso de agua al embalse. A las 07:00 de este jueves, Mazar recibió 38,39 metros cúbicos por segundo (m³/s).

El monitor reportó un incremento del 1% durante las tres horas previas a esa medición.

El miércoles, a las 07:00, el caudal de ingreso alcanzó los 29,8 m³/s. Por tanto, el registro de este jueves muestra un mayor ingreso de agua respecto a la medición de la jornada anterior.

¿Cuáles son los niveles críticos del embalse de Mazar?

La ficha técnica de Celec establece una cota máxima de operación de 2 153 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 2 098 metros. Los 2 115 metros constituyen una referencia crítica para la operación de la central hidroeléctrica.

La cota corresponde a la altura de la superficie del agua del embalse respecto al nivel del mar. Este indicador permite conocer la evolución de las reservas de agua que sirven para la generación eléctrica.

El monitor independiente también identifica los 2 098 metros como el nivel de apagado de Mazar. Al corte de las 07:00 de este jueves, la diferencia entre la cota registrada y esa referencia era de 22 metros.

Estado de Mazar; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es el nivel del embalse de Mazar este jueves 19 de noviembre de 2026? A las 07:00, el embalse de Mazar registró una cota de 2 120,01 metros sobre el nivel del mar, según el monitor independiente Hidro Info Bot.

Contexto: El nivel representa una reducción de 78 centímetros respecto al miércoles 18 de noviembre, cuando la cota llegó a 2 120,79 metros. Con este registro, Mazar quedó a cinco metros de la referencia crítica de 2 115 metros y a 22 metros del nivel de apagado de 2 098 metros. ❓ ¿Cuánto descendió el embalse de Mazar entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre? La cota de Mazar bajó 78 centímetros en ese período, al pasar de 2 120,79 a 2 120,01 metros sobre el nivel del mar.

Contexto: Las mediciones corresponden a las 07:00 de cada jornada y fueron difundidas por el monitor independiente Hidro Info Bot. ❓ ¿A cuántos metros está Mazar de su referencia crítica este 19 de noviembre? El embalse se encuentra a cinco metros de la referencia crítica de 2 115 metros sobre el nivel del mar.

Contexto: La cota registrada a las 07:00 fue de 2 120,01 metros. La distancia respecto al nivel de apagado, establecido en 2 098 metros, era de 22 metros. ❓ ¿Cuánta electricidad generó la central hidroeléctrica Mazar este jueves? A las 07:00 del 19 de noviembre, Mazar generó 58,47 megavatios (MW), equivalentes al 34% de su capacidad.

Contexto: La central operó con una de sus dos turbinas. El miércoles 18, a la misma hora, generó 120,94 MW, equivalentes al 71% de su capacidad, con las dos unidades encendidas. ❓ ¿Cuántas turbinas de la central Mazar estuvieron encendidas este jueves 19 de noviembre? La central hidroeléctrica Mazar operó con una de sus dos turbinas a las 07:00 del jueves 19 de noviembre.

Contexto: Esta condición contrasta con la jornada anterior, cuando las dos unidades estaban encendidas y generaban 120,94 MW a la misma hora. ❓ ¿Cuánto aumentó el caudal de ingreso de agua al embalse de Mazar? El caudal de ingreso llegó a 38,39 metros cúbicos por segundo (m³/s) a las 07:00 del jueves 19 de noviembre.

Contexto: Hidro Info Bot reportó un incremento del 1% durante las tres horas previas a esa medición. El miércoles, a la misma hora, el ingreso de agua fue de 29,8 m³/s.

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