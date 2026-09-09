El mar ‘vomitó’ langostas y calamares en Ecuador y los pescadores culpan a El Niño

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

En el perfil costanero no hace falta que llueva para sentir los efectos del fenómeno de El Niño en la pesca artesanal. El mar cálido ha trastocado el comportamiento de las especies desde febrero de 2026 cuando los pescadores comenzaron a sentir los primeros impactos del evento climático.

El calentamiento por El Niño afecta a la pesca artesanal

El calentamiento del mar ha provocado cambios en la pesquería, que son registrados por los pescadores artesanales de las provincias costeras.

Gabriela Cruz, gerenta de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec), identificó dos fases de los fenómenos marítimos inusuales. La primera se manifestó con el aparecimiento de la jaiba mora, una plaga que tiene en crisis a los pescadores (ver nota más abajo).

En la segunda fase se notó una mayor producción de camarón pomada, pero entre febrero y julio, los calamares comenzaron a vararse en la playa. La gente los podía coger con la mano.

Otro hecho inusual se registró en mayo de 2026 cuando el mar “comenzó a botar langostas”; en ciertas caletas pesqueras ‘las vomitó’, dijo. Eran langostas pequeñas que fueron arrojadas a las playas, por el excesivo calentamiento del agua. Los pescadores devolvieron a muchas al mar; 15 días después aparecieron langostas grandes. “Nosotros decimos que el mar está loco”.

Estos sucesos tienen una explicación científica y se debe al calentamiento del mar por el fenómeno de El Niño. El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) registró aumentos de la temperatura del mar frente a las costas ecuatorianas de hasta 4 grados. Adicionalmente, el contenido de calor, que mide el calentamiento del mar en los primeros 300 metros de profundidad, supera los 2,9; este valor está por encima del evento de 1997.

Más allá de la anécdota, la pesca atraviesa problemas, debido a la aparición de una plaga que daña las redes, el aumento del nivel del mar y a la escasez de algunas especies; aunque también se registra incremento en otras pesquerías.

Abundante camarón pomada aparece con El Niño

David Chicaiza, biólogo del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca de Ecuador (Ipiap), explicó que desde julio se observan mayores desembarques de camarón pomada o de mar en la costa ecuatoriana, sobre todo en Posorja, en el área del Golfo de Guayaquil.

Un informe de julio del Ipiap detalló que se observó un incremento en las capturas en junio frente a mayo, debido a que las condiciones ambientales fueron favorables. En la zona de Playas y Engabao se capturaron 183 toneladas en junio frente a 141,53 de mayo. Las estadísticas, igualmente, muestran un aumento de las capturas en El Oro. No hay datos actualizados sobre la pesca en otras provincias de la Costa.

Cruz confirma que efectivamente hay más camarón pomada, pero también que el nivel del mar aumentó y existe demasiada agua. Según el informe 007 del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño en Ecuador (Erfen), publicado el 29 de agosto, el nivel del mar creció 35 centímetros. Una semana antes había aumentado 40 cm, reportado en el informe 006.

Los pescadores artesanales experimentan estas condiciones desde junio, por lo que no pueden pescar; además, los aguajes son más grandes.

La jaiba mora, una plaga de El Niño que acaba con las redes de la pesca artesanal

Para el sector de la pesca artesanal, el fenómeno de El Niño empezó en febrero de 2026, según Cruz. “Mientras los científicos debatían, nosotros veíamos en vivo y en directo los cambios en el mar”.

Uno de esos fue el aparecimiento de la jaiba mora, un crustáceo con caparazón y tenazas (parecido al cangrejo), que destruye las redes. Los pescadores lo conocieron por primera vez en El Niño de 1983.

Ahora, en 2026, apareció en la caleta pesquera Cabuya, en Manabí. A ese lugar le llaman el punto cero de la jaiba mora. Luego se regó en el resto de la provincia manabita. Cuando el mar se calentó más se extendió hacia Esmeraldas, Santa Elena y Guayas.

Según Cruz, la jaiba mora tiene en crisis al sector. Ese crustáceo cae en las redes de captura de peces y las daña; el pescador se queda sin redes y sin pesca.

El biólogo Chicaiza dice que esta plaga traída por el Niño que afecta a la pesca artesanal tiene presencia masiva, porque el mar presenta condiciones ideales para su reproducción. A diferencia de otros eventos anteriores, este año lleva ocho meses en aguas ecuatorianas, a una o dos millas de la costa.

Ha destruido las redes de trasmallos de fondo, que se usan para capturar camarón pomada; esto hace que la pesca sea insuficiente y, a veces, casi nada.

Sin embargo, los pescadores de Manabí han aprendido a adaptarse, comentó el biólogo Chicaiza, luego de un monitoreo que realizaron en esa provincia. Por ejemplo, sabe dónde aparece, por lo que va a otras zonas; y deja menos tiempo las artes de pesca para que no se llene de jaiba mora. La jaiba mora está presente más en Esmeraldas y Manabí.

La jaiba mora no tienen ningún uso comestible

El biólogo del Ipiap explicó que la jaiba mora no sirve para el consumo humano y tampoco tiene un aprovechamiento industrial, de acuerdo con un análisis químico y microbiológico que realizó el Instituto. No sirve ni siquiera para hacer harinas o algún subproducto.

Habría que explorar la composición química del caparazón, para ver si tiene algún uso, pero el Ipiap aún está en los estudios.

Los pescadores artesanales solicitan ayuda

Cruz pide ayuda a las autoridades por los daños de la jaiba mora; según ella, los bonos y comida del Gobierno llegaron a pocos pescadores y no a todos. Hay una alerta roja por El Niño, por lo que le piden al Gobierno que les informe cómo va a apoyar a este sector, que genera empleo y alimentos para los ecuatorianos, comentó.

En el sector de la pesca artesanal existen 100 000 pescadores de todas las provincias de la Costa y Galápagos, incluida Los Ríos, así como de la Amazonía, de los cuales 40 000 están en la Fenacopec, explicó la dirigente.

“Hemos puesto una alerta a las comunidades, para que ahorren, compren arroz, atún, aceite, avena y fréjoles y guarden. Nos toca sobrevivir, porque nos van a tocar momentos difíciles en los próximos meses”.

La pesca artesanal captura especies que aparecen en abundancia por El Niño

El chumumo y jurel son una novedad, porque generalmente no están cerca de la costa ecuatoriana, pero por El Niño hay en abundancia dentro de las ocho millas de la costa ecuatoriana, según Cruz. El chumumo, que es un pez pequeño, conocido como chimiña o boquerón, no había, pero en agosto y septiembre apareció en grandes cantidades.

Lo mismo pasa con el jurel. Este se encuentra, por lo general, por fuera de las ocho millas y es capturado por la flota industrial; sin embargo, ahora está en las cercanías de la flota artesanal.

Así como hay en abundancia, también hay especies que desaparecieron. Cruz dijo que no hay pesca de corvina y por eso no se la encuentra en los mercados.

Estos cambios se deben a que las especies acuáticas se redistribuyen, según las condiciones del mar, explicó el biólogo David Chicaiza. Con la llegada de El Niño, muchas especies son menos asequilbles. Esto significa que los pescadores invierten más en combustible y hacen mayores desplazamientos, los cuales aumentan los costos operativos.

La merluza es un pez de profundidad y con el calentamiento se aleja más de la superficie. Esta especie es relevante para la pesquería artesanal de Anconcito y Santa Rosa en Santa Elena y se exporta a Estados Unidos y Europa, según Chicaiza. También han disminuido la macarela, pinchagua, bagre, bonito y otras especies pequeñas.

En general, el sector pesquero está al vaivén del comportamiento del fenómeno de El Niño, porque a veces se pesca y a veces, no, dice Cruz.

Los efectos del fenómeno de El Niño se sienten en la pesca

Preguntas frecuentes sobre la pesca y el fenómeno de El Niño