José Julio Neira alerta sobre 20 clientes que ponen en riesgo el suministro eléctrico de Ecuador

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Las restricciones eléctricas para el sector productivo en Ecuador buscan proteger la estabilidad del Sistema Nacional Interconectado. En este contexto, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, se pronunció este 25 de octubre de 2026 sobre los clientes de medio voltaje que permanecen conectados a la red pública.

Neira señala a 20 clientes de medio voltaje conectados al sistema eléctrico

A través de una publicación en su cuenta de X, Neira afirmó que varios clientes de medio voltaje continúan conectados al Sistema Nacional Interconectado y que esta situación pone en riesgo el abastecimiento eléctrico de las familias ecuatorianas.

El funcionario acompañó su publicación con un listado de 20 clientes de medio voltaje, bajo la descripción de usuarios sin cumplimiento reportado. El documento los ordena según su potencia registrada.

José Julio Neira solicita la intervención de la fuerza pública

Ante esta situación, Neira informó que solicitó la intervención de la fuerza pública para exigir el cumplimiento de las medidas eléctricas.

“He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del Sistema”, señaló en X.

¡ATENCIÓN! Estos son los clientes de medio voltaje que en este momento se encuentran conectados al Sistema Nacional Interconectado, poniendo en riesgo el abastecimiento de las familias ecuatorianas. He solicitado la intervención de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas dispuestas para precautelar la estabilidad operativa del Sistema. @JohnReimberg — José Julio Neira (@JoseJulioNeira) October 15, 2026

Gobierno rectificó las restricciones eléctricas para las industrias

El pronunciamiento ocurre después de la rectificación oficial del miércoles 14 de octubre, cuando Neira descartó que las industrias debieran afrontar siete días consecutivos de desconexión eléctrica.

La aclaración respondió a un oficio de la Subsecretaría de Distribución del Ministerio de Ambiente que contemplaba restricciones desde el 14 hasta el 20 de octubre. Neira atribuyó el error a los términos del documento y confirmó la desvinculación del funcionario responsable.

Según el cronograma que comunicó ese día, los clientes de alto voltaje AV1 podían retomar su consumo habitual desde las 00:00 del jueves 15 de octubre.

En cambio, los clientes de medio voltaje debían mantener una desconexión total de la red pública, equivalente a 0 MW, desde el miércoles 14 hasta las 24:00 del viernes 16 de octubre.

Riesgo al suministro eléctrico de Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con 20 clientes de medio voltaje en Ecuador el 25 de octubre de 2026? El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, difundió un listado de 20 clientes de medio voltaje que, según su reporte, no cumplían las medidas eléctricas dispuestas por el Gobierno.

Contexto: Neira afirmó que varios clientes continuaban conectados al Sistema Nacional Interconectado y que esta situación ponía en riesgo el abastecimiento eléctrico de las familias ecuatorianas. ❓ ¿Qué dijo José Julio Neira sobre las empresas conectadas al sistema eléctrico de Ecuador? Neira señaló que varios clientes de medio voltaje permanecían conectados a la red pública pese a las restricciones eléctricas y solicitó la intervención de la fuerza pública.

Contexto: El funcionario publicó su pronunciamiento el 25 de octubre de 2026 en su cuenta de X. También difundió un documento con 20 clientes bajo la descripción de usuarios sin cumplimiento reportado. ❓ ¿Por qué el Gobierno restringió el consumo eléctrico de las industrias en Ecuador? Las restricciones eléctricas para el sector productivo buscan precautelar la estabilidad operativa del Sistema Nacional Interconectado.

Contexto: Según José Julio Neira, la permanencia de determinados clientes de medio voltaje en la red pública podría comprometer el abastecimiento eléctrico de las familias ecuatorianas. ❓ ¿Por qué José Julio Neira solicitó la intervención de la fuerza pública? Neira solicitó la intervención de la fuerza pública para exigir el cumplimiento de las medidas de restricción eléctrica dispuestas para determinados clientes.

Contexto: El pedido ocurrió después de que el funcionario identificara a 20 clientes de medio voltaje sin cumplimiento reportado. La información disponible no confirma si la fuerza pública ejecutó intervenciones ni qué medidas aplicó.

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