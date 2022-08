Importación de decodificadores de televisión, con limitaciones

Imagen referencial. El Ministro Prado aclaró que se pueden importar los dispositivos, pero bajo las normativas legales que establece Ecuador. Foto: Pixabay

Redacción Elcomercio.com

La importación de decodificadores de televisión tienen nuevas restricciones. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) hizo modificaciones en la codificación de estos artículos.

En abril de 2022 la entidad publicó diversas resoluciones anticipadas. En esas normativas se dispone la reclasificación de ciertas mercancías como los decodificadores de televisión, cámaras de seguridad, receptores satelitales, fungicidas y alimentos para animales.

En relación a la problemática de los decodificadores de televisión, Gabriela Uquillas, experta en aduanas, dijo este 5 de agosto de 2022 que hay un aparente error en la clasificación arancelaria dispuesta por Senae. "Los ha identificado con otros aparatos de decodificación, que son los FTA, que reciben emisiones satelitales de televisión".

La especialista detalló que dichos decodificadores de señal son aparatos que tienen una prohibición de importación por couriers, pasos fronterizos o salas de pasajeros, la cual se estableció en 2012 por el Comité de Comercio Exterior (Comex). En esa ocasión, se determinó que estos aparatos solo pueden ingresar al país por mecanismos autorizados con licencia.

Este 5 de agosto de 2022, la Senae emitió un comunicado donde señala que la entidad "no prohíbe la importación de decodificadores; receptores satelitales FTA. Los procesos de importación para este artículo no han cambiado y se mantiene vigentes desde 2012, dichos artículos pueden ser ingresados al país con normalidad". No dio detalle de qué implican los procesos para dichos artículos.

Ante publicaciones que circulan en redes sociales, el SENAE informa que como ente de control y facilitación del comercio exterior no prohíbe la importación de mercancías.



Invitamos a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por nuestros canales oficiales ⬇️ pic.twitter.com/jzy5PFwFx3 — SENAE_Aduana (@SENAE_Aduana) August 5, 2022

Ministro se pronunció sobre decodificadores

También el ministro de Producción, Julio José Prado, se refirió a este tema en su cuenta de Twitter. Dijo que "no se prohibido la importación de aparatos tecnológicos como Apple TV, Fire Stick, Chromecast, etc. Los ciudadanos pueden seguir importando esta tecnología a través de los mecanismos autorizados".