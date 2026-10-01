La IA asistirá a los afiliados para pedir préstamos en el nuevo Biess

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Los afiliados, jubilados y pensionistas disponen de un soporte telefónico reestructurado para gestionar sus operaciones de financiamiento y requerimientos institucionales. La puesta en marcha del renovado call center del Biess incorpora herramientas de inteligencia artificial generativa y una mayor capacidad de respuesta simultánea para agilizar la atención de los usuarios en todo el territorio nacional.

Canales habilitados en el call center del Biess

El acceso a este servicio se realiza marcando a la línea gratuita 1800 Biess7 (1800-243777). A través de esta vía remota, los beneficiarios reciben asistencia y orientación técnica sin tener que acudir a las dependencias físicas, en una infraestructura preparada para gestionar un flujo continuo de llamadas telefónicas.

Información sobre préstamos hipotecarios y quirografarios

En el catálogo de atención del call center del Biess, los asegurados pueden consultar los requisitos, etapas y estados de aprobación correspondientes a préstamos hipotecarios, créditos quirografarios y operaciones de tipo prendario.

La plataforma telefónica también proporciona información sobre los restantes servicios y productos institucionales que integran la oferta financiera del banco previsional.

Asistencia virtual con la agente inteligente ABI

El componente tecnológico de la plataforma integra a ABI, una agente virtual desarrollada con inteligencia artificial generativa orientada a interactuar mediante lenguaje natural.

La herramienta mantiene un ciclo de aprendizaje continuo a partir de los requerimientos habituales de los asegurados, permitiendo el autoservicio para resolver dudas de manera inmediata. Si la complejidad de la consulta demanda un tratamiento particular, el sistema transfiere de forma directa al usuario con un asesor humano capacitado.

Despliegue de 120 líneas y mitigación de esperas

La operatividad técnica del call center del Biess cuenta con 60 canales principales y 60 canales de respaldo que permanecen activos y disponibles para procesar llamadas en paralelo.

Con este equipamiento se busca evitar la saturación de las líneas y replicar los resultados de descongestión alcanzados en los balcones presenciales de servicios, donde se registró una reducción en los tiempos de espera de los afiliados.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es el número de teléfono del call center del Biess para consultar préstamos?

La línea gratuita 1800 Biess7 (1800-243777).

El número está habilitado a nivel nacional para orientar sobre préstamos quirografarios, hipotecarios, prendarios y demás productos de la entidad.

❓ ¿Qué función cumple la asistente virtual ABI en la atención del Biess?

Responde dudas en lenguaje natural mediante inteligencia artificial generativa y deriva la llamada a un agente humano si es necesario.

La herramienta tecnológica aprende continuamente de las consultas para facilitar el autoservicio y agilizar las respuestas.

❓ ¿Cuántas líneas simultáneas operan en el servicio telefónico?

120 canales en total: 60 canales principales y 60 de respaldo.

La infraestructura técnica busca evitar caídas de señal y saturación de llamadas durante las horas de mayor demanda.

❓ ¿Qué tipos de financiamiento se pueden tramitar o consultar por esta vía?

Préstamos quirografarios, créditos hipotecarios y préstamos prendarios.

Los afiliados, jubilados y pensionistas pueden revisar requisitos y estados de trámites sin acudir a ventanillas presenciales.

❓ ¿Qué antecedente operativo motivó la actualización del centro de llamadas?

La reducción previa en los tiempos de espera lograda en los balcones presenciales de servicios.

La institución busca trasladar esa misma agilidad de atención al canal telefónico para evitar traslados innecesarios de los beneficiarios.

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