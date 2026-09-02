Entrega de préstamos del Biess alcanza cifra récord de 3 700 millones de dólares

La actividad crediticia para afiliados y jubilados en el Ecuador registró un marcado dinamismo durante los primeros ocho meses del año. De acuerdo con el balance oficial de la entidad de seguridad social, la colocación de préstamos del Biess totalizó 3 700 millones de dólares mediante más de dos millones de operaciones otorgadas hasta agosto de 2026.

Balance en la entrega de préstamos del Biess

Dentro de la evolución operativa de los préstamos del Biess, el mes de julio de 2026 concentró uno de los picos históricos más altos en desembolsos financieros.

En dicho periodo mensual, la institución financiera colocó más de 531 millones de dólares a través de 283 635 transacciones formalizadas, lo que representó uno de los volúmenes de mayor magnitud registrados en la historia del banco previsional.

Demanda masiva en créditos quirografarios

En el desglose por modalidades crediticias, los préstamos quirografarios se consolidaron como el producto de mayor demanda entre los usuarios.

Este segmento acaparó un total de 1,9 millones de operaciones ejecutadas, las cuales canalizaron más de 3 200 millones de dólares hacia los afiliados, encabezando los desembolsos globales generados a través de los préstamos del Biess en el territorio nacional.

Financiamiento para vivienda y Plan Credicasa

Por su parte, el financiamiento destinado a soluciones habitacionales movilizó 375 millones de dólares mediante 6 002 operaciones de préstamos hipotecarios.

Dentro de este balance inmobiliario, un rubro superior a los 63 millones de dólares correspondió exclusivamente a la adjudicación del Plan Credicasa del Gobierno nacional, permitiendo el acceso a recursos específicos para vivienda.

Colocaciones mediante prendas y joyas de oro

La cartera de préstamos prendarios registró 96 573 transacciones, sumando una cuantía superior a los 108 millones de dólares.

Este mecanismo de financiamiento inmediato respaldado con la garantía de joyas de oro se mantuvo como una de las alternativas más tradicionales y accesibles utilizadas por la ciudadanía para la obtención de liquidez.

Avance de la meta anual y modernización

Con estos montos, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social superó el 60% del cumplimiento de su meta anual para 2026.

Las autoridades institucionales señalaron que la gestión mantiene como enfoque la ampliación de oportunidades de crédito, mejoras en la atención y la modernización tecnológica de los servicios digitales para la provisión de soluciones financieras competitivas.

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