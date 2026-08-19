Crédito prendario del Biess en Ecuador entrega hasta 2 892 dólares por joyas de oro

Hilda M., de 52 años, vive en Quito y tiene dos hijos. Con la llegada del nuevo año lectivo, los gastos por uniformes, útiles escolares y otros implementos volvieron a acumularse en su hogar. Para conseguir el dinero que necesita decidió recurrir a unas joyas de oro que conserva, pero no para venderlas: las utilizará como garantía para obtener un préstamo.

La alternativa es el crédito prendario del Biess en Ecuador, un préstamo al que puede acceder cualquier persona mayor de 18 años que cumpla los requisitos, sin necesidad de ser afiliada o jubilada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). En 2026, el financiamiento puede alcanzar hasta 2 892 dólares por operación, aunque el monto final depende del avalúo del oro que entregue cada solicitante.

Crédito y préstamo del Biess en Ecuador con oro como garantía

El mecanismo al que recurre Hilda permite obtener liquidez sin vender definitivamente las joyas. Las piezas son entregadas como garantía y permanecen bajo custodia del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) mientras la obligación se encuentre vigente.

Antes de entregar el dinero, las joyas pasan por un avalúo. El Biess establece el valor reconocido por cada gramo según la calidad del oro y toma como referencia su cotización internacional para calcular mensualmente el precio.

Ese proceso determina cuánto dinero puede recibir cada persona. Por ello, presentar una joya no significa acceder automáticamente al monto máximo disponible.

Una diferencia frente a otros productos de la institución es que el préstamo prendario está abierto al público. El solicitante no necesita ser afiliado ni jubilado del IESS, pues las joyas constituyen la garantía física de la operación.

¿Qué requisitos pide el Biess?

Para acceder al préstamo, la persona debe tener al menos 18 años y residir en Ecuador. El trámite se realiza presencialmente en las oficinas de Préstamos Prendarios o Montes de Piedad habilitadas por la institución.

El solicitante debe presentar el original de su cédula de ciudadanía o identidad, una planilla de servicios básicos, agua, luz o teléfono, de los últimos tres meses y las joyas de oro que entregará como garantía.

Las piezas pasan por una valoración física para establecer sus características y definir cuánto dinero puede entregar la institución. El Biess señala que no se reciben objetos de culto ni bienes pertenecientes al patrimonio cultural.

Una vez cumplidos los requisitos, se formaliza la operación y las joyas quedan bajo custodia de la entidad durante la vigencia del crédito.

¿Cuánto dinero presta el Biess por las joyas?

En 2026, el monto de un préstamo prendario puede comenzar desde 48,20 dólares, equivalentes a 0,1 salarios básicos unificados (SBU), y llegar hasta 2 892 dólares por operación, equivalentes a seis SBU.

El límite no implica que todas las personas puedan recibir esa cantidad. El valor finalmente aprobado depende del avalúo de las joyas presentadas.

Una misma persona puede mantener más de una operación. Sin embargo, el monto acumulado de préstamos prendarios por cliente no puede superar los 100 SBU, equivalentes a 48 200 dólares en 2026.

En el caso de Hilda, recurrir a sus joyas le permite buscar recursos para afrontar los gastos asociados al regreso a clases de sus hijos sin tener que vender las piezas. El dinero obtenido mediante este producto no está restringido a educación: el Biess también contempla necesidades como salud, pago de deudas, viajes o calamidades domésticas.

“Ya son varios años que uso el crédito prendario. Tratamos de pagar el préstamos para renovarlo y con eso darnos la vuelta en otros gastos”, asegura Hilda.

El crédito tiene un plazo de hasta 180 días

Una vez desembolsado el dinero, comienza el período para pagar el préstamo. El plazo máximo inicial establecido por el Biess es de 180 días, aproximadamente seis meses.

Durante ese tiempo, el cliente puede realizar abonos parciales. Si al finalizar el período todavía mantiene una deuda, la institución permite hasta tres renovaciones, cada una por otros seis meses.

Para renovar el crédito es necesario cancelar el 20% del capital, además de los intereses correspondientes.

¿Qué pasa si no se paga el préstamo?

Las joyas funcionan como garantía de la obligación y, si el crédito no es cancelado conforme a las condiciones establecidas, pueden ingresar al proceso de remate del Biess.

El remate, sin embargo, puede generar un excedente. Si una pieza se vende por un valor superior al capital adeudado, los intereses y los gastos correspondientes, la diferencia pertenece al cliente.

El Biess establece que, cuando ese excedente no supera un SBU, el propietario puede reclamarlo hasta cinco años después del remate. Si el valor supera un SBU, el plazo se extiende hasta 10 años.

Por ello, antes de solicitar el préstamo, la persona debe considerar el plazo, los intereses y su capacidad para cancelar la obligación si busca recuperar las joyas entregadas como garantía.

Más de 23 000 préstamos prendarios en dos meses

El producto que utiliza Hilda registró un mayor movimiento durante el inicio de 2026. En el primer bimestre, el Biess colocó 25,2 millones de dólares mediante 23 259 préstamos prendarios, un 16% más que durante el mismo período de 2025, según cifras de la institución.

La colocación continuó durante los siguientes meses. Entre enero y junio de 2026, el Biess otorgó 80,11 millones de dólares mediante más de 71 000 operaciones prendarias.

Los prendarios forman parte de un volumen de financiamiento considerablemente mayor. Durante el primer semestre de 2026, el Biess colocó más de 2 685 millones de dólares en aproximadamente 1,5 millones de operaciones, lo que representó un crecimiento del 5,62% frente al mismo período de 2025.

Los préstamos quirografarios concentraron más de 2 342 millones de dólares mediante 1,41 millones de operaciones, mientras que los hipotecarios superaron los 263 millones de dólares en 4 192 operaciones.

Desde noviembre de 2023 hasta junio de 2026, el banco reportó una colocación superior a 8 675 millones de dólares mediante 4,86 millones de operaciones entre sus distintas líneas de financiamiento.

El Biess informó además que su portafolio supera los 29 000 millones de dólares y registra un rendimiento de 9,11%. Esas cifras forman parte del balance financiero difundido por la propia institución.

Para Hilda, esas estadísticas aterrizan en un gasto concreto que se repite en miles de hogares: preparar a sus hijos para un nuevo año de clases. Sus joyas le permiten acceder a liquidez inmediata; recuperarlas dependerá de que cancele el préstamo bajo los plazos y condiciones establecidos por el Biess.

Preguntas frecuentes sobre los préstamos prendarios del Biess:

❓ ¿Es necesario ser afiliado o jubilado del IESS para pedir un préstamo prendario? No. El crédito prendario del Biess está abierto al público.

Puede solicitarlo cualquier persona mayor de 18 años que resida en Ecuador y cumpla los requisitos. A diferencia de otros créditos del Biess, no es necesario ser afiliado ni jubilado del IESS, porque las joyas de oro funcionan como garantía. ❓ ¿Cuánto dinero puede prestar el Biess por joyas de oro? En 2026, desde 48,20 hasta 2 892 dólares por operación.

El monto equivale a entre 0,1 y seis salarios básicos unificados. Sin embargo, recibir 2 892 dólares no está garantizado: el valor aprobado depende del avalúo de las joyas y de la calidad y cantidad de oro que contengan. ❓ ¿Qué requisitos se necesitan para solicitar el préstamo? Cédula, una planilla de servicios básicos y las joyas de oro que servirán como garantía.

El trámite es presencial en las oficinas de Préstamos Prendarios o Montes de Piedad. La planilla de agua, luz o teléfono debe corresponder a los últimos tres meses. Las joyas son valoradas antes de determinar el monto que puede recibir el solicitante. ❓ ¿Cuánto tiempo hay para pagar y recuperar las joyas? El plazo inicial máximo es de 180 días.

Durante ese período pueden realizarse abonos parciales. El Biess permite hasta tres renovaciones adicionales de seis meses cada una. Para renovar se debe cancelar el 20% del capital, además de los intereses correspondientes. ❓ ¿Qué ocurre con las joyas si no se paga el préstamo? Pueden ingresar a un proceso de remate.

Si las joyas se venden por un monto superior a la deuda, los intereses y los gastos correspondientes, el excedente pertenece al cliente. El plazo para reclamarlo puede ser de cinco o hasta 10 años, dependiendo de su valor.

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