Biess lanza nueva plataforma digital para remates inmobiliarios

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) renovó su portal de remates virtuales para optimizar la transparencia y el acceso a información.

Una apuesta por la modernización digital

El Biess presentó este martes 28 de julio de 2026, de manera oficial, su portal web de remates de bienes inmuebles, accesible a través de la dirección rematevirtual.biess.fin.ec.

Esta plataforma, que ahora opera de manera totalmente digital, busca agilizar la gestión de los activos del banco. La actualización tecnológica busca fortalecer la calidad de sus servicios digitales, permitiendo una interacción más fluida entre la entidad y los usuarios interesados en participar en estos procesos.

Transparencia y eficiencia en la gestión de bienes

La entidad financiera aclaró que esta modernización técnica se enfoca en mejorar la experiencia del usuario y fortalecer la transparencia informativa. Es preciso señalar que los cambios implementados no alteran las condiciones legales ni los procedimientos de los remates de bienes inmuebles bajo el régimen de coactiva.

El objetivo central es que la información pública facilite a los interesados la comprensión a detalle los requisitos, las fechas y los pasos necesarios para participar en las convocatorias vigentes.

Nuevas herramientas para el usuario

El sitio web integra recursos diseñados para despejar dudas y orientar a los posibles oferentes en cada etapa del proceso. Entre los cambios más destacados se encuentran:

Un catálogo mensual actualizado de los bienes inmuebles en remate.

de los bienes inmuebles en remate. Una infografía detallada con el procedimiento secuencial para participar.

con el procedimiento secuencial para participar. Una guía completa con instrucciones precisas para quienes buscan calificarse como postores.

Estos elementos tienen la finalidad de reducir la complejidad de la gestión.

Asistencia técnica especializada

Un equipo técnico especializado se encarga de brindar soporte a las consultas ciudadanas a través de los canales institucionales.

Los interesados pueden resolver inquietudes específicas mediante las redes sociales oficiales del banco o a través del correo electrónico institucional [email protected].

Compromiso institucional y sostenibilidad

Con estos procesos, el banco busca maximizar el aprovechamiento de los bienes en beneficio directo de sus afiliados y jubilados.

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