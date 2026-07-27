Biess pone a remate viviendas desde 27 394 dólares y Noboa apunta a recuperar activos para fortalecer al Estado

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) lanzó un nuevo proceso de remates que incluye viviendas, departamentos, terrenos y otros inmuebles con precios base desde 27 394 dólares. Esta iniciativa busca recuperar recursos y reducir la cartera de bienes adjudicados. El proceso está disponible a nivel nacional a través de la plataforma digital del banco y abarca inmuebles ubicados en diversas provincias del país.

Declaraciones del presidente Daniel Noboa

La apertura de estos remates coincide con las declaraciones del presidente Daniel Noboa. Durante una entrevista en una radio ecuatoriana el lunes 27 de julio de 2026, Noboa enfatizó que el Estado debe avanzar en la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas mediante procesos de extinción de dominio. Sin embargo, aclaró que esta competencia corresponde a la Fiscalía y no al Gobierno Central.

Detalles sobre los remates del Biess

Según el Biess, el proceso incluye casas, departamentos, oficinas, terrenos y otros bienes adjudicados por procesos de cobranza. Los interesados pueden revisar las características de cada inmueble, así como el precio base, y presentar sus ofertas a través de la plataforma virtual habilitada por la institución.

Inmuebles disponibles desde 27 394 dólares.

Propiedades con valores superiores según ubicación y características.

Requisitos: registrarse en el sistema y presentar una garantía conforme al reglamento.

La entidad ha indicado que estos remates buscan recuperar capital para fortalecer la liquidez del banco y optimizar la administración de los activos que forman parte de su patrimonio.

Diferencias entre remates y extinción de dominio

Consultado sobre el anuncio del Biess, el presidente Noboa explicó que la recuperación de bienes provenientes del crimen organizado corresponde a un proceso distinto al de los remates impulsados por la entidad financiera. “Eso es un trabajo que la Fiscalía tiene que hacer para la extinción de dominio. Eso no lo puede hacer el Gobierno central”, afirmó durante la entrevista.

Noboa añadió que el Ejecutivo ha impulsado reformas para agilizar esos procedimientos. Sin embargo, insistió en que la Fiscalía es la institución encargada de ejecutarlos. “Yo feliz de la vida que exista una extinción de dominio muchísimo más ágil y esos bienes usarlos para las grandes necesidades que tiene la gente”, sostuvo.

Cómo participar en los remates del Biess

Los interesados deben ingresar al portal de remates del Biess, revisar el catálogo de inmuebles disponibles, verificar las condiciones de cada propiedad y presentar su oferta económica dentro de los plazos establecidos. El banco adjudicará los bienes conforme a las reglas previstas en el proceso de subasta y a la mejor oferta válida presentada por los participantes.

La entidad ha señalado que estos nuevos remates forman parte de una estrategia permanente para administrar su cartera de bienes adjudicados y recuperar recursos que posteriormente pueden destinarse a fortalecer sus operaciones financieras.

Preguntas frecuentes sobre los remates de inmuebles del Biess:

❓ ¿Qué bienes está rematando el Biess? Viviendas, departamentos, terrenos, oficinas y otros inmuebles adjudicados.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) abrió un nuevo proceso de remates con propiedades ubicadas en distintas provincias del país. Los inmuebles provienen de procesos de cobranza y forman parte de la estrategia de la entidad para recuperar recursos y administrar su cartera de bienes. ❓ ¿Cuál es el precio base de los inmuebles disponibles? Desde 27 394 dólares.

Según el Biess, el catálogo incluye propiedades con precios base a partir de 27 394 dólares. También existen inmuebles con valores superiores, dependiendo de su ubicación, características y tipo de bien. ❓ ¿Cómo se puede participar en los remates del Biess? Respuesta breve:

Registrándose en la plataforma de remates y presentando una oferta.

Los interesados deben ingresar al portal de remates del Biess, revisar las características de los inmuebles, cumplir con los requisitos establecidos —como presentar la garantía prevista en el reglamento— y enviar su oferta económica dentro del plazo correspondiente. ❓ ¿Cuál es el objetivo de estos remates? Recuperar recursos y fortalecer la liquidez del Biess.

La entidad explicó que la venta de bienes adjudicados busca recuperar capital, optimizar la administración de su patrimonio y fortalecer sus operaciones financieras mediante la reducción de su cartera de inmuebles. ❓ ¿Qué relación tienen estos remates con la extinción de dominio? Son procesos distintos.

El presidente Daniel Noboa explicó que los remates del Biess corresponden a la venta de bienes adjudicados por procesos de cobranza, mientras que la recuperación de bienes provenientes de actividades ilícitas mediante extinción de dominio es una competencia de la Fiscalía General del Estado. Además, señaló que el Ejecutivo ha impulsado reformas para agilizar ese procedimiento, aunque su ejecución no depende del Gobierno Central.

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